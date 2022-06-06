Путин аплодирует венграм: как заставить Будапешт перестать ставить палки в колеса Украине

Министерство иностранных дел Украины ожидает справку о психическом состоянии спикера парламента Венгрии Ласло Кевера. Ранее венгерский политик заявил, что у президента Владимира Зеленского есть проблемы с психикой. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил, что именно Венгрия блокирует любые реакции на зверства России в Украине. Как могут далее развиваться украино-венгерские отношения, а также отношения официального Будапешта и Евросоюза? Есть ли вероятность, что Венгрия перестанет ставить палки в колеса санкций против России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина и Венгрия. Фото: из открытых источников

Давление внутри Евросоюза на Венгрию – куда эффективно, чем просто обмен "любезностями" между Будапештом и Киевом

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассуждает так:

"Позиция политического руководства Венгрии, мягко говоря, вызывает удивление. И я говорю не только о возмутительных заявлениях спикера в адрес украинского президента (жесткая дипломатическая реакция нашего МИД на это была правильной). Позиция официального Будапешта – это не только заявления. Именно Венгрия заблокировала принятие шестого пакета санкций Евросоюза в изначальном виде (с полным эмбарго на российские энергоносители). Именно венгерское руководство сперва заявило, что ему надо 700 млн евро, чтобы преодолеет последствия этого эмбарго. А потом, когда ЕС готов был на этой пойти венгерское руководство заявило, что им надо уже 18 млрд. евро. Понятно, что на такую сумму никто не согласился. Эта ситуация показала, что руководство Венгрии не хотело решить вопрос компенсаций. Оно хотело именно блокировать соответствующие санкции".

По словам эксперта, официальный Будапешт ведет себя абсолютно пророссийски. И даже не скрывает этого.

"В этой ситуации Украине следует проводить переговоры, в том числе, с нашими союзниками в ЕС. Давление внутри Евросоюза на Венгрию – куда эффективно, чем просто обмен "любезностями" между Будапештом и Киевом", – поясняет Борис Тизенгаузен.

Он отмечает, что теряется смысл в больших союзах, где коллегиально принимаются решения, если одна небольшая Венгрия может пойти против мнения остальных членов ЕС. Чем она и пользуется, блокируя санкционные инициативы.

"Похоже, у России появилась очень простая модель поведения. Зачем коррумпировать весь ЕС ради ослабления или не введения санкций, если можно коррумпировать руководство одной небольшой страны? И Кремль, надо полагать, именно на это бросила свои ресурсы, в том числе финансовые", – отмечает политтехнолог.

Вопрос политической коррупции – это не только о Венгрии, продолжает он. Ряд чиновников из той же Германии по завершении своей каденции оказывались в наблюдательных советах крупнейших российских энергетических госкомпаний. На миллионных зарплатах. За то, что лоббировали и продолжают лоббировать российские интересы в Европе. Это и есть политическая коррупция.

"Мы реагируем только после определенных заявлений или действий со стороны венгерского руководства. То есть, не мы начинаем некую конфронтацию. А нам надо работать на опережение. Оказывать максимально жесткое давление на Венгрию, поясняя свою позицию и истинные причины такого поведения Будапешта. И наши дипломаты в этом направлении работают, – говорит Борис Тизенгаузен. – Не за горами рассмотрение заявки Украины как кандидата в ЕС. И там снова вскроются различные политические "консервы". Нам важно вскрыть их раньше – и не позволить ставить палки в колеса украинской евроинтеграции".

Мы видим очередное коррумпирование путиным политиков Европы

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает:

"Печально видеть, как целый спикер парламента государства Евросоюза превращается в придворного шута путина. Это ради каких-то призрачных обещаний — разделить и подарить часть Украины, некоторые политики Венгрии рискнули репутацией своего государства, поставили на кон всё, чего достигли за последние годы? Рискуют пребыванием в ЕС, показывают свою незаинтересованность в участии в НАТО?".

По мнению эксперта, мы видим очередное коррумпирование путиным политиков Европы. И, в конце концов, отмечает Татьяна Лупова, всем придется это признать – и назвать конкретные фамилии, чтобы остановить эту практику — рисковать государствами и нациями ради сиюминутных интересов отдельных политиков.

"Какими будут дальнейшие отношения между Украиной и Венгрией – зависит от того, насколько венгерский народ готов поддерживать украинцев в нашей борьбе за жизнь. К счастью, там есть не только Орбан (премьер), Сийярто (глава МИД) и Кевера (спикер парламента), но и мнение президента. А Каталин Новак, занимающая этот пост с 10 мая 2022 года, уже выразила полную поддержку Украине, – напоминает эксперт. – Так что шанс на нормализацию отношений есть – и речь не идёт о тоталитаризме, зазомбированности и коллективной ответственности, как в рф. Надюесь, венгры понимают, что сменить отдельно взятых политиков легче, чем заново восстанавливать репутацию надежного партнера ЕС и НАТО, угробленную поддержкой терроризма и геноцида организованного россией против украинского народа".

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