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Психолог назвала главную причину, почему нужно отказаться от соцсетей

Психолог просит помнить, что самый главный ресурс – здоровье, а второй после него – время

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей

Трата личного времени на соцсети может нанести серьезный вред взаимоотношениям в семье. Также слишком частое "залипание" в телефоне может привести к тому, что в семье может развиться чувство ревности. В то время, когда один из партнеров каждую свободную минутку пытается провести "в телефоне", второй испытывает чувство одиночества. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью для портала "Обозреватель" высказала коуч-психолог Ольга Титова.

Психолог назвала главную причину, почему нужно отказаться от соцсетей

Соцсети Фото из открытых источников

Специалист отметила, люди стали меньше коммуницировать, проводить время вместе. Теперь каждая свободная минута тратится на то, чтобы пообщаться в соцсети. Таким образом времени на общение со своей второй половинкой, с детьми практически не остается. В итоге, возникает непонимание между членами семьи, людям становится все сложнее находить компромиссы по ряду вопросов.

Ольга Титова добавила, после того, как соцсети вошли в нашу жизнь, появился такой термин, как ментальная измена. Это понятие означает, что у человека появляется объект симпатии в соцсети. Это не означает, что человек испытывает к нему какие-то чувства, просто слишком часто читает его посты или смотрит его видеоролики. Это и есть ментальная измена, к которой будет ревновать партнер.

Психолог подчеркивает, не нужно забывать, что в жизни человека есть только два главных ресурса – это здоровье и время. И именно соцсети стали тем фактором, который непосредственно влияет на наше время, они забирают у людей самое драгоценное.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/lady/psychology/psiholog-nazvala-glavnuyu-prichinu-pochemu-nuzhno-otkazatsya-ot-sotssetej-eksklyuziv.htm?_gl=1*1bqpglp*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzQxMDkyOS4yNDQuMC4xNjMzNDEwOTI5LjA.
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Обсуждения

Николай

сегодня, 10:27

Я не пользуюсь соц сетями, мне это неинтересно. Мои увлечения это программирование на ПК сложных математических задач.

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