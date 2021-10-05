Психолог назвала главную причину, почему нужно отказаться от соцсетей

Трата личного времени на соцсети может нанести серьезный вред взаимоотношениям в семье. Также слишком частое "залипание" в телефоне может привести к тому, что в семье может развиться чувство ревности. В то время, когда один из партнеров каждую свободную минутку пытается провести "в телефоне", второй испытывает чувство одиночества. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью для портала "Обозреватель" высказала коуч-психолог Ольга Титова.

Соцсети Фото из открытых источников

Специалист отметила, люди стали меньше коммуницировать, проводить время вместе. Теперь каждая свободная минута тратится на то, чтобы пообщаться в соцсети. Таким образом времени на общение со своей второй половинкой, с детьми практически не остается. В итоге, возникает непонимание между членами семьи, людям становится все сложнее находить компромиссы по ряду вопросов.

Ольга Титова добавила, после того, как соцсети вошли в нашу жизнь, появился такой термин, как ментальная измена. Это понятие означает, что у человека появляется объект симпатии в соцсети. Это не означает, что человек испытывает к нему какие-то чувства, просто слишком часто читает его посты или смотрит его видеоролики. Это и есть ментальная измена, к которой будет ревновать партнер.

Психолог подчеркивает, не нужно забывать, что в жизни человека есть только два главных ресурса – это здоровье и время. И именно соцсети стали тем фактором, который непосредственно влияет на наше время, они забирают у людей самое драгоценное.

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