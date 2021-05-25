Проверка качества бензина и дизтоплива в столице: где нашли нарушения

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Станислав Молчанов
В Украине озаботились качеством топлива, используемого отечественными
водителями. Что показали результаты международного исследования продукции, реализуемой
сетевыми АЗС Киева и области, сообщает "УНИАН".
В Киеве и области проверили качество бензина. Фото из открытых источников
Отметим, что участниками исследования стали семь АЗС: SOCAR, ОККО, БРСМ, Авантаж 7, MOTTO, SUNOIL и WOG.
Над взятием проб дизтоплива и бензина "А-95" работали представители
компании SGS — мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.
Анализ
проводился в лаборатории "Инспекторат Украина", что является подразделением международного
Bureau
Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA).
Как сообщил исполнительный директор Международной
академии стандартизации Олег Цильвик, проблемы с качеством топлива зафиксированы
у двух из семи АЗС: MOTTO и SUNOIL.
В частности, содержание серы в бензине MOTTO в 2 раза превышает норму (10
мг на литр), на SUNOIL — на 20%. В дизтопливе MOTTO количество серы превышает норму в
30 раз,
в SUNOIL — в 15%.
Содержание кислорода при норме до 2,7% в МОТТО — 12,7%, в SUNOIL — 6,24%. В топливе МОТТО также
выявлено 1,44% содержания бензола при норме до 1%.
Обе сети допустили нарушения и по единицам октанового числа: под видом бензина марки 95 МОТТО продают бензин 92, SUNOIL — 93,9.
Судя по данным исследования, образцы топлива ОККО,
БРСМ, Авантаж 7, SOCAR и WOG соответствуют всем
стандартам качества. Запрещенные добавки не были обнаружены ни в одном
из взятых образцов.
Как сообщил во время пресс-конференции главред
журнала "НефтеРынок" Александр Сиренко, в последние месяцы на топливном рынке
резко возросло число медийных-атак. Причина проста — высокая конкуренция.
По словам Сиренко, одну из таких кампаний против
БРСМ ведет Консалтинговая группа "А-95" и ее основатель Сергей Куюн.
К слову, по информации издания "Газета.юа", крупнейшие
спонсоры Консалтинговой группы "А-95" и лично Сергея Куюна — это Нефтегазовая
ассоциация Украины и концерн "Галнафтогаз", которому принадлежит сеть ОККО.
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