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Проверка качества бензина и дизтоплива в столице: где нашли нарушения

В результате проверки крупных киевских АЗС были обнаружены нарушения в топливе МОТТО и SUNOIL

сегодня, 15:24
Автор:

Станислав Молчанов
















В Украине озаботились качеством топлива, используемого отечественными водителями. Что показали результаты международного исследования продукции, реализуемой сетевыми АЗС Киева и области, сообщает "УНИАН".

Проверка качества бензина и дизтоплива в столице: где нашли нарушения

В Киеве и области проверили качество бензина. Фото из открытых источников

Отметим, что участниками исследования стали семь АЗС: SOCAR, ОККО, БРСМ, Авантаж 7, MOTTO, SUNOIL и WOG.

Над взятием проб дизтоплива и бензина "А-95" работали представители компании SGS — мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Анализ проводился в лаборатории "Инспекторат Украина", что является подразделением международного Bureau Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA).

Как сообщил исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик, проблемы с качеством топлива зафиксированы у двух из семи АЗС: MOTTO и SUNOIL.

В частности, содержание серы в бензине MOTTO в 2 раза превышает норму (10 мг на литр), на SUNOIL — на 20%. В дизтопливе MOTTO количество серы превышает норму в 30 раз, в SUNOIL — в 15%.

Содержание кислорода при норме до 2,7% в МОТТО — 12,7%, в SUNOIL 6,24%. В топливе МОТТО также выявлено 1,44% содержания бензола при норме до 1%.

Обе сети допустили нарушения и по единицам октанового числа: под видом бензина марки 95 МОТТО продают бензин 92, SUNOIL 93,9.

Проверка качества бензина и дизтоплива в столице: где нашли нарушения - фото 2

"Это существенные нарушения, которые снижают качественные характеристики нефтепродуктов. Особенно в ситуации с МОТТО, когда количество метанола у них 16,5% при том, что в паспортах современных автомобилей указано: содержание спирта не может превышать 10%. Иначе производитель имеет право снять авто с гарантийных обязательств", — сказал Олег Цильвик.

Судя по данным исследования, образцы топлива ОККО, БРСМ, Авантаж 7, SOCAR и WOG соответствуют всем стандартам качества. Запрещенные добавки не были обнаружены ни в одном из взятых образцов.

"Была информация в СМИ о содержании у отдельных продавцов монометиланилина. Ни в одном из семи образцов, даже в сфальсифицированных нефтепродуктах, мы такую присадку не нашли. На мой взгляд, эта была манипуляция", — добавил Олег Цильвик.

Как сообщил во время пресс-конференции главред журнала "НефтеРынок" Александр Сиренко, в последние месяцы на топливном рынке резко возросло число медийных-атак. Причина проста — высокая конкуренция.

По словам Сиренко, одну из таких кампаний против БРСМ ведет Консалтинговая группа "А-95" и ее основатель Сергей Куюн.

"Это не первая их акция, которая имеет заказной характер. Нужно просто вспомнить 2013 год, когда работал Курченко: он был хорошим, а врагом нации — группа "Приват" — "Укрнафта" и "Укртатнафта". В 2017 году под удар этой грязной кампании попала "Трейд Коммодити". Сейчас мы видим атаку на БРСМ и других. В апреле уважаемый эксперт, который должен быть заряжен цифрами, зарядился чем-то другим и всем рассказывал о коллапсе на рынке дизтоплива и сжиженного газа в мае. Я не вижу дефицита этих продуктов. Эти вещи происходили синхронно с российскими СМИ. Нужно проанализировать, чем он занимается и кого обслуживает", — считает Александр Сиренко.

К слову, по информации издания "Газета.юа", крупнейшие спонсоры Консалтинговой группы "А-95" и лично Сергея Куюна — это Нефтегазовая ассоциация Украины и концерн "Галнафтогаз", которому принадлежит сеть ОККО.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2J0troYRUnM
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