Проверенные "звезды": Минкультуры будет проводить категоризацию отелей

Язык
BTC/USD
13118.70
ETH/USD
384.69
LTC/USD
54.18
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Кириєнко Анна
Информационное агентство Interfax-Украина сообщает, что Министерство культуры и информационной политики вместе с государственным агентством развития туризма готовятся проверять и присваивать "звезды" украинским отелям.
Фото: Depositphotos
Для этого будет создана "Комиссия по категоризации и Апелляционная комиссия". Создание Комиссии давно стало необходимостью, ведь сейчас в Украине работают 5000 гостиниц, но только 300 из них имеют соответствующую категорию.
Сейчас проекты Комиссии дорабатываются и ждут утверждения.
"Звезды" будут предоставляться отелям после преодоления целого механизма проверки сведений, указанных в документах для получения соответствующей категории.
На данный момент рассмотрения ожидают 34 заявки на категорию.
Также вас может заинтересовать роскошный отель в Чехии для людей с COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости