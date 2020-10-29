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Проверенные "звезды": Минкультуры будет проводить категоризацию отелей

В Украине начнет действовать Комиссия по категоризации, которая будет присваивать "звезды" украинская отелям

сегодня, 15:05
Автор:

Кириєнко Анна

Информационное агентство Interfax-Украина сообщает, что Министерство культуры и информационной политики вместе с государственным агентством развития туризма готовятся проверять и присваивать "звезды" украинским отелям.

Проверенные "звезды": Минкультуры будет проводить категоризацию отелей

Фото: Depositphotos

Для этого будет создана "Комиссия по категоризации и Апелляционная комиссия". Создание Комиссии давно стало необходимостью, ведь сейчас в Украине работают 5000 гостиниц, но только 300 из них имеют соответствующую категорию.

Сейчас проекты Комиссии дорабатываются и ждут утверждения.

"Звезды" будут предоставляться отелям после преодоления целого механизма проверки сведений, указанных в документах для получения соответствующей категории.

На данный момент рассмотрения ожидают 34 заявки на категорию.

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