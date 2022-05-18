Провалы РФ в войне уже не скрыть: почему есть риск, что война в Украине на годы – как избежать этого

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения вечером 17 мая заявил, что ракетные обстрелы россиянами практически всей Украины, авиаудаторы и диверсии на границе – это не просто создание напряжения и испытание наших сил, но и своеобразная попытка компенсировать серию провала армии агрессора на востоке и юге. В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников на Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием генсека НАТО отметил, что Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции, а война переходит в затяжную фазу. Какие топ-провалы россиян в войне против Украины можно назвать на данный момент? Что следует предпринять, чтобы затяжная фаза войны оказалась не такой уж затяжной – и завершилась победой Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Для Украины сейчас очень важно не допустить "затяженность" в войне на многие годы

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поясняет:

"Стратегия и тактика войны и, соответственно, провалы российской армии изначально были разработаны на основе предельно некорректных данных о состоянии вооружённых сил и, самое главное – на настроениях украинского общества. Ведь государство – это не только территория и власть, это ещё и население, которое в данном случае оказалось настолько украинским, что вызвало оторопь у всех российских политиков, спецслужб и пропагандистов. Провал главной задачи – стремительного захвата всей левобережной Украины и Киева – существенно подорвал моральный дух руководства так называемой "спецоперации", а моральный дух в российской армии так и не возник. Как и не возник ответ на вопрос, почему русские парни из российской глубинки должны умирать в Украине".

Анна Малкина акцентирует, что одним из основных элементов успешного ведения военных действий, наряду с хорошим оснащением и профессионализмом, является мотивация военных. И высокомотивированная украинская армия, включая силы Территориальной обороны, третий месяц успешно противостоящие "второй армии мира", яркое тому свидетельство.

"Провалом российского руководства также можно считать отсутствие "Плана Б". Попытка локализоваться на Донбассе, смена командования, угрозы и шантаж применения ядерного оружия не дают какого-либо ощутимого преимущества на поле боя, – отмечает политолог. – Дипломатия тоже зашла в тупик, анонсировав приостановку переговоров. И война действительно перерастает в затяжную".

Однако "затяжная война" – понятие относительное, подчеркивает Анна Малкина.

"Для Украины сейчас очень важно не допустить эту "затяженность" на многие годы. А для этого нам необходимы большие непрерывные поставки тяжелого вооружения, боеприпасов, экипировки, медикаментов и много другого, – считает политолог. – Президент Зеленский достаточно убедителен в переговорах с мировыми лидерами, но закулисные игры "больших политиков", "логика войны" и волокита с поставками оружия могут действительно растянуть войну во времени".

Если бы изначальная оценка ситуации в Украине была адекватной, в Кремле сильно бы задумались над тем, а стоит ли вообще соваться в Украину

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович поясняет, что сама по себе военная кампания России против Украины – это один большой провал, основанный на неверной оценке оперативной обстановки и военно-политической ситуации.

"План широкомасштабного вторжения основывался на утверждении, что российскую армию будут встречать с цветами, а ВСУ не будут оказывать сопротивление. Кто вкладывал в уши Путину эту идею – одно ведомство или сразу несколько – сейчас уже для нас не так важно. Важно то, что по этой причине российская армия сразу же начала нести тяжелые потери, потому что ситуация оказалась прямо противоположной", – отмечает Денис Попович.

При этом украинская армия мужественно сражается, а наше общество готово идти до конца и платить высокую цену за уничтожение захватчиков, подчеркивает военный обозреватель. Объединился и Запад, который оказывает нам финансовую и военную помощь, а также наложил на Россию ряд тяжелых санкций.

"Возможно, если бы изначальная оценка ситуации в Украине была адекватной, в Кремле сильно бы задумались над тем, а стоит ли вообще соваться в Украину. А так за первоначальным провалом потянулись следующие – поражения, под Киевом, под Харьковом, гибель крейсера "Москва", разгром в Белогоровке, – перечисляет Денис Попович. – Всё это следствия первой и самой главной ошибки. Нельзя было лезть в Украину. Предупреждали ведь... Ком проблем увеличивается. Как видим, Путин уже сам взялся командовать наступлением. Можно себе представить, каких дел он еще наворотит, полностью следуя в этом отношении Гитлеру, который тоже пытался влиять на своих генералов, когда дела на фронтах шли плохо".

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