Провал окружения Путина: что для России означает арест Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – это кремлевский провал, в котором виновато окружение российского диктатора Владимира Путина, считает лейтенант и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.



Основатель Telegram Павел Дуров. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко прокомментировал арест Павла Дурова во Франции. По его словам, основатель Telegram мог искать встречи в Азербайджане с Путиным, но ему отказали. Теперь же в России истерика, ведь "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада".

"Конечно же история с Дуровым для Москвы — это провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева. Арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны", — считает Коваленко.

Telegram – единственный мессенджер, активно используемый российской армией. Это самый большой мессенджер в Украине, которым также активно пользуются в Европе. Однако благодаря аресту Дурова, Европа может выявить и обезвредить российское влияние во многих странах.

"В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Трудные времена ждут Главное управления Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности. Также благодаря кейсу Дурова может обрушиться вся агентурная сеть РФ в Европе", — считает руководитель Центра противодействия дезинформации.

Как сообщал портал "Комментарии", Павла Дурова арестовали во Франции из-за отказа от сотрудничества при расследовании различных преступлений, связанных с использованием Telegram, в частности торговля наркотиками, сексуализированное насилие над детьми и мошенничество из-за отсутствия модерации на платформе. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Также "Комментарии" писали о том, как в России отреагировали на арест Павла Дурова и призвали освободить основателя Telegram.