Провал окружения Путина: что для России означает арест Дурова

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Slava Kot
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции – это кремлевский провал, в котором виновато окружение российского диктатора Владимира Путина, считает лейтенант и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Основатель Telegram Павел Дуров. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко прокомментировал арест Павла Дурова во Франции. По его словам, основатель Telegram мог искать встречи в Азербайджане с Путиным, но ему отказали. Теперь же в России истерика, ведь "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада".
Telegram – единственный мессенджер, активно используемый российской армией. Это самый большой мессенджер в Украине, которым также активно пользуются в Европе. Однако благодаря аресту Дурова, Европа может выявить и обезвредить российское влияние во многих странах.
Как сообщал портал "Комментарии", Павла Дурова арестовали во Франции из-за отказа от сотрудничества при расследовании различных преступлений, связанных с использованием Telegram, в частности торговля наркотиками, сексуализированное насилие над детьми и мошенничество из-за отсутствия модерации на платформе. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Также "Комментарии" писали о том, как в России отреагировали на арест Павла Дурова и призвали освободить основателя Telegram.
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