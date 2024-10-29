Протезы по выбору: почему в Украине военные получают не один, а несколько протезов

В этом году государство обеспечило протезами и ортопедическими изделиями около 10 тысяч человек, в том числе военных, получивших более 2,5 тысяч протезов. Это часть государственной программы, которая направлена на помощь людям, нуждающимся в восстановлении после ранений или заболеваний.

Украина обеспечивает протезы: 10 тысяч человек получили помощь

Как рассказала советница министерки социальной политики Елена Кульчицкая во время пресс-конференции, всем почти 10 тысячам людей было выдано в общей сложности 16 тысяч протезов. Она отметила, что каждый военный может получить разные типы протезов, в зависимости от медицинских рекомендаций специалистов.

"Например, если человеку нужен бионический протез, он может получить и механический, и бионический и даже специальный протез для купания. Выбор не зависит от желания человека, а определяется квалифицированными врачами", — пояснила Кульчицкая.

Также она подчеркнула, что государству важно не только обеспечить людей необходимыми средствами, но и поддерживать реабилитацию на разных уровнях, помогая вернуться к привычному ритму жизни.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский ветеран Валентин Осовский в январе 2023 года участвовал в штурме под Кременной. Во время этого осколок от артиллерийского снаряда повредил колено. Врачи были вынуждены ему ампутировать ногу. Несмотря на это, Валентин Осовский продолжает активно жить, работает, ходит в горы и отвечает на неудобные вопросы об ампутации.

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