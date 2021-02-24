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Протесты в поддержку Стерненко могли спонсировать олигархи

О причастности олигарив к протесту сообщили в СБУ

сегодня, 09:30
Автор:

Кириєнко Анна

К акции в поддержку Сергея Стерненко могут быть причастны олигархи. Об этом сообщил Telegram канал "Резидент".

Протесты в поддержку Стерненко могли спонсировать олигархи

К протестам за освобождение Стерненко могут быть причастны олигархи. Фото: interfax.com.ua

Согласно сообщению, в Офис Президента поступила информация от Службы безопасности Украины, что украинские олигархи также были привлечены к организации протестов. В частности, в СБУ сообщили, что на акции присутствовали хорошо подготовленные люди, спортсмены и представители охранных фирм. По предварительным данным, за участие в мероприятии они брали 300 у.е. За нападение на правоохранителей доплачивали еще 200 у.е.

"Резидент" сообщает, что Служба безопасности Украины сейчас работает над сбором информации об основных организаторах и функционерах протеста. Это нужно для того, чтобы определить источники финансирования.

Напомним, что активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискации имущества. Мужчину признали виновным в похищении человека, незаконном обращении с оружием и разбойном нападении по предварительному сговору группы лиц.

После приговора под Офисом президента Украины граждане устроили акцию протеста в защиту Стерненко. На Банковой собрались более 1000 человек. Люди требовали освободить активиста. В Офис президента взыскали силовиков. Стоит отметить, что акции протеста проходили не только в Киеве. Фотографии с мероприятия можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что сразу после суда Стерненко должны были доставить в СИЗО. Однако этого не произошло. Этот факт вызвал большое беспокойство у адвоката Сергея — Маси Найема. Тот еще вечером сообщил, что местонахождение Стерненка неизвестно. Кроме того, адвокат не имеет возможности связаться с активистом.




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Источник: https://t.me/rezident_ua/6758
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