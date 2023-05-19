Протесты в Грузии: в аэропорту приземлился российский самолет

После четырехлетнего перерыва самолет российской авиакомпании "Азимут" совершил первый прямой рейс между Москвой и Тбилиси. Подобные события вызвали протестные настроения у граждан Грузии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на грузинское издание Formula News.



Грузины встречают первый самолет из России. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин подписал указ, аннулировавший предварительный запрет на прямые рейсы в Грузию, а другим документом отменил визовый режим с кавказской страной. Власти Грузии назвали это шагом для улучшения отношений между странами. Однако грузинское население возмущается такими действиями.

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"На тринадцатый год пребывания у власти "Грузинской мечты" (провластная партия Грузии) удается "договориться" с правительством Путина, которого разыскивают за международные военные преступления, санкционируют, изолируют, ненавидят все. Это предлагается в обмен на интеграцию с Европой. Посмотрите, кто наслаждается полетами, и вы поймете, кому нужно это восстановить… Грузия была нужна Кремлю и они этим пользуются", — пишет правозащитница Нино Ломджария.

По сообщению издания "Эхо Кавказа", первым рейсом воспользовалась прокремлевская делегация политиков и общественных деятелей России. Лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе призывает грузинские власти ввести визы для россиян, ведь, по его мнению, происходит медленная аннексия страны.

"Проснись Грузия! Пора просыпаться! Идет тихая аннексия Грузии – аннексия не просто танк. Срочно ввести визовый режим для граждан России! Если так пойдет и дальше, получим Грузию без грузин!", — комментирует ситуацию грузинский оппозиционер Мамука Хазарадзе.

О ситуации с прилетом российского самолета высказалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

" Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась своим нежелательным рейсом в Тбилиси", — пишет Зурабишвили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского критически отреагировали на улучшение отношений между Россией и Грузией.

Также "Комментарии" писали, что президент Грузии назвала решение Москвы очередной провокацией.