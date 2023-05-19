Протесты в Грузии: в аэропорту приземлился российский самолет

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Slava Kot
После четырехлетнего перерыва самолет российской авиакомпании "Азимут" совершил первый прямой рейс между Москвой и Тбилиси. Подобные события вызвали протестные настроения у граждан Грузии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на грузинское издание Formula News.
Грузины встречают первый самолет из России. Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин подписал указ, аннулировавший предварительный запрет на прямые рейсы в Грузию, а другим документом отменил визовый режим с кавказской страной. Власти Грузии назвали это шагом для улучшения отношений между странами. Однако грузинское население возмущается такими действиями.
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По сообщению издания "Эхо Кавказа", первым рейсом воспользовалась прокремлевская делегация политиков и общественных деятелей России. Лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе призывает грузинские власти ввести визы для россиян, ведь, по его мнению, происходит медленная аннексия страны.
О ситуации с прилетом российского самолета высказалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского критически отреагировали на улучшение отношений между Россией и Грузией.
Также "Комментарии" писали, что президент Грузии назвала решение Москвы очередной провокацией.
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