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Протасевич и его девушка во время пребывания в СИЗО будут находиться рядом: в чем подвох

Журналиста Протасевича доставили в СИЗО минского КГБ

сегодня, 21:00
Автор:

Данило Матюха

Белорусского оппозиционера и журналиста Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Об этом сообщает ВВС.

Протасевич и его девушка во время пребывания в СИЗО будут находиться рядом: в чем подвох

Роман Протасевич - фото из открытых источников

Как выяснилось ранее, в этом же СИЗО находится девушка политзаключенного, гражданка Российской Федерации София Сапега.

Журналисты утверждают, отец Романа Дмитрий Протасевич уверен, что белорусские силовики пытали сына после задержания. Семья оппозиционера узнала, что он находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, 28 мая, когда сестре Романа удалось передать ему посылку.

"Мы не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где он находится. Она передала то, что там разрешено — предметы личной гигиены", — отметил отец Протасевича.

Напомним, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его Девушка София Сапега. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

Добавим, что девушку Романа Протасевича, гражданку России Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.

Отметим, что Лукашенко продолжает преследовать оппозиционных журналистов в Беларуси. Так 30 мая в республике задержали Алексея Шота — главного редактора новостного портала города Гродно Hrodna.life. Бывшая жена журналиста уточнила, что к его дому подъехал тонированный микроавтобус. Из него выскочили неизвестные люди и затолкали журналиста в машину.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-57295959
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