Проституция - да, оружие - нет: глава Нацполиции сказал, что следует легализовать в Украине

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Таисия Ерохина
В Украине возможно легализовать проституцию, но есть условия. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".
Фото: РБК
Так, Клименко негативно относится к инициативе легализовать оружие и наркотики.
Кроме того, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков. Клименко отмечает, что дети становятся наркоманами с 11 лет, начиная с легких наркотиков. По данным главы украинской полиции, те, кто после 14 лет не бросил наркотики, в 100% случаев переходят на уже более серьезные вещества.
Тогда как вопрос декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях Клименко предлагает урегулировать четко законом. Однако, по его словам, сегодня любая легализация позволит медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные шаги, которые потом отразятся на наших детях.
Как сообщалось, глава украинского полиции рассказал, чем занимается "секретный" отдел.
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