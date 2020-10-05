kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10687.89

ETH/USD

352.54

LTC/USD

46.38

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.58

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Проституция - да, оружие - нет: глава Нацполиции сказал, что следует легализовать в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Проституция - да, оружие - нет: глава Нацполиции сказал, что следует легализовать в Украине

Глава Национальной полиции Игорь Клименко перечислил обязательные условия для легализации "древней профессии"

сегодня, 12:58
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине возможно легализовать проституцию, но есть условия. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".

Проституция - да, оружие - нет: глава Нацполиции сказал, что следует легализовать в Украине

Фото: РБК

Так, Клименко негативно относится к инициативе легализовать оружие и наркотики.

"Надо сначала закончить войну, — считает глава Нацполиции. — Количество оружия, изымаемое полицией еженедельно, впечатляет. Поэтому надо навести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть".

Кроме того, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков. Клименко отмечает, что дети становятся наркоманами с 11 лет, начиная с легких наркотиков. По данным главы украинской полиции, те, кто после 14 лет не бросил наркотики, в 100% случаев переходят на уже более серьезные вещества.

Тогда как вопрос декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях Клименко предлагает урегулировать четко законом. Однако, по его словам, сегодня любая легализация позволит медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные шаги, которые потом отразятся на наших детях.

На вопрос о легализации проституции в Украине глава Нацполиции имеет такое мнение: "Государство сможет овладеть и законодательно определить правила игры на этом "рынке", так что можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение".

Как сообщалось, глава украинского полиции рассказал, чем занимается "секретный" отдел.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости