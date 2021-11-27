Просроченные креветки, испорченные сыры: исполнительный директор Союза потребителей проверил супермаркет

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Козлова Альбіна
Максим Несмиянов, фото из открытых источников
Максим Несмиянов, исполнительный директор в Союзе потребителей Украины, проверил, какие товары продают в магазине "Велмарт" по адресу: проспект Леся Курбаса 6Г, на Борщаговке. Максим Несмиянов периодически проводит проверки полок супермаркетов и обнаруживает продукты, в которых истек срок годности, или которые испортились и их нельзя употреблять в пищу.
Представитель Союза потребителей всегда проверяет полки с сыром, ведь этот товар чаще всего портится, когда его нарезают с головок. Проверку супермаркета снимают на видео, которое можно посмотреть в You Tube.
Максим Несмиянов подошел к полкам с твердым, фасованным в заводскую упаковку, сыром. С полки супермаркета он взял твердый сыр ТМ "Звенигора" и развернул упаковку. Внутри сыр покрылся плесенью с обеих сторон. Причиной такого явления Максим называет нарушение целостности вакуумной упаковки.
На витринах с сырами он нашел просроченные сыры, упакованные в пищевую пленку. На некоторых головках сыра тоже начала появляться плесень. Максим говорит, что причин такого явления действительно много: как и некачественные продукты, так и неправильно обработанные ножи.
Просроченные товары вообще продавать нельзя, даже со скидками, отметил Несмиянов. Среди продающихся со скидками сыров Максим нашел сыр с плесенью, который уже нельзя употреблять. На некоторых кусках сыра видно, что плесень срезали.
Также Максим нашел сыр, произведенный в Польше, который продавался по акционной цене, хотя его срок годности истек два дня назад.
Во время проверки Несмиянов просмотрел хранящиеся в морозильных камерах креветки. В холодильниках он обнаружил промаркированные, продающиеся на вес креветки, срок годности которых уже истек.
Сейчас производители на упаковках прописывают долю глазури, то есть льда. Если потребитель дома разморозил креветки и увидел, что воды в креветках больше, чем указано на упаковке, можно писать жалобу в Госпотребслужбу на этого производителя.
Среди замечаний Несмиянова к магазину, в том числе отсутствие маркировки на продающихся на вес мидиях и креветках. Таким образом покупатель даже не может выяснить какой срок годности товара, сколько там должно быть процентов глазури и т.д.
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