Просроченные креветки, испорченные сыры: исполнительный директор Союза потребителей проверил супермаркет



















Максим Несмиянов, фото из открытых источников

Максим Несмиянов, исполнительный директор в Союзе потребителей Украины, проверил, какие товары продают в магазине "Велмарт" по адресу: проспект Леся Курбаса 6Г, на Борщаговке. Максим Несмиянов периодически проводит проверки полок супермаркетов и обнаруживает продукты, в которых истек срок годности, или которые испортились и их нельзя употреблять в пищу.



Представитель Союза потребителей всегда проверяет полки с сыром, ведь этот товар чаще всего портится, когда его нарезают с головок. Проверку супермаркета снимают на видео, которое можно посмотреть в You Tube.

Максим Несмиянов подошел к полкам с твердым, фасованным в заводскую упаковку, сыром. С полки супермаркета он взял твердый сыр ТМ "Звенигора" и развернул упаковку. Внутри сыр покрылся плесенью с обеих сторон. Причиной такого явления Максим называет нарушение целостности вакуумной упаковки.

"Одна и та же проблема, хотя товар не просроченный. Но внутри упаковки сыр с плесенью. Часто такое случается, когда происходит развакумация упаковки. Поэтому на нем (сыре) выступает плесень. Если вы приобрели такой сыр, не переживайте – идете в магазин, возвращаете товар и вам отдадут деньги. Чтобы вернуть товар, нужно иметь с собой чек. Если сумма товара больше 100 грн, то нужно предоставить паспортные данные для того, чтобы вернуть некачественный товар", — подчеркнул Максим Несмиянов.

На витринах с сырами он нашел просроченные сыры, упакованные в пищевую пленку. На некоторых головках сыра тоже начала появляться плесень. Максим говорит, что причин такого явления действительно много: как и некачественные продукты, так и неправильно обработанные ножи.

Просроченные товары вообще продавать нельзя, даже со скидками, отметил Несмиянов. Среди продающихся со скидками сыров Максим нашел сыр с плесенью, который уже нельзя употреблять. На некоторых кусках сыра видно, что плесень срезали.

"Производитель не прописал какой срок годности сыра после того, как его нарезали. Сроки годности на порезанном сыре пишут продавцы магазина. Сами решают сколько кусочек может храниться. ", – добавляет эксперт.

Также Максим нашел сыр, произведенный в Польше, который продавался по акционной цене, хотя его срок годности истек два дня назад.

Во время проверки Несмиянов просмотрел хранящиеся в морозильных камерах креветки. В холодильниках он обнаружил промаркированные, продающиеся на вес креветки, срок годности которых уже истек.



Сейчас производители на упаковках прописывают долю глазури, то есть льда. Если потребитель дома разморозил креветки и увидел, что воды в креветках больше, чем указано на упаковке, можно писать жалобу в Госпотребслужбу на этого производителя.



Среди замечаний Несмиянова к магазину, в том числе отсутствие маркировки на продающихся на вес мидиях и креветках. Таким образом покупатель даже не может выяснить какой срок годности товара, сколько там должно быть процентов глазури и т.д.

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