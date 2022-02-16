Прокурору ОГП Виталию Лало грозит 8 лет тюрьмы за подделку документов в деле Stolitsa Group

Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора более восьми лет расследуются уголовные производства по якобы незаконному строительству жилых комплексов в городе Киеве на землях Государственного предприятия "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-водица". Об этом пишет издание Апостроф.

Виталий Лало. Фото - Апостроф

В материале отмечается, что указанные факты были проверены в десятках уголовных производств с 2014 года и по результатам расследования, все уголовные производства были закрыты из-за отсутствия состава преступления в действиях как представителей Stolitsa Group, так и представителей Агрокомбината "Пуща-водица".

Как передают журналисты издания, несмотря на все вышесказанное, в ноябре 2019 года по заявлению общественной организации было зарегистрировано новое уголовное производство по аналогичным фактам, которому присвоено № 1201900000001057.

"Более чем за два года расследования указанного производства следствием проведены десятки обысков и экспертиз, сотни выемок и допросов, однако не установлены никакие доказательства нарушения требований действующего законодательства", — передает Апостроф.

По данным СМИ, адвокатами Stolitsa Group были добровольно предоставлены все необходимые документы и объяснения, опровергающие позицию Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований.

Отмечается, что сроки расследования в уголовном производстве № 1201900000001057 неоднократно продолжались под предлогом необходимости проведения дополнительных следственных действий. При этом по данным журналистов сайта Апостроф, все обстоятельства были установлены, а документы исследованы.

28 января 2022 года Печерский районный суд города Киева отказал следователю Государственного бюро расследования Александру Анину в продлении сроков расследования указанного уголовного производства. Это означает, что в течение пяти дней указанное уголовное производство должно быть закрыто прокурорами Офиса генерального прокурора.

Однако, как пишет Апостроф, 31 января 2022 года прокурор Офиса генерального прокурора Виталий Лало якобы внес неоднозначные сведения в ЕРДР о продолжении расследования в указанном производстве.

Адвокатами обжаловано бездействие прокурора Офиса генерального прокурора Виталия Лало по поводу незакрытия указанного производства.

В результате 14 февраля 2022 года Печерский районный суд города Киева установил, что срок расследования истек 31 января 2022 года и обязал прокурора Офиса генерального прокурора Виталия Лало закрыть уголовное производство №12019000000001057.

Исходя из всего вышесказанного, журналисты "Апостроф" задаются вопросом, предстанет ли прокурор Виталий Лало перед судом по статьям 364 и 382 Уголовного кодекса Украины, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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