Прокурор Гааги начал расследование преступлений России против Украины

Прокурор международного уголовного суда Карим Ахмад Хан заявил, что начал расследование по ситуации в Украине. Об этом известно из пресс-службы международного уголовного суда.

В Європе начнут расследовать преступления Путина, фото из открытых источников

В заявлении он сказал, что решил поскорее начать расследование ситуации в Украине. Поскольку Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, то сама не может передать показы в офис. Но он дважды воспользовался своими прерогативами, чтобы на законных основаниях признать юрисдикцию Суда по преступлениям против нашего государства по Римскому уставу, которые происходят на нашей территории.

Первая декларация, поданная правительством Украины, была признана МКС юрисдикцией рассматривать преступления, совершенные на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Вторая декларация продлевает этот период, чтобы расследовать все преступления, уже совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

"Я ознакомился с выводами Офиса по предварительному изучению ситуации в Украине, и подтвердил, что есть достаточные основания для начала расследования. В частности, я уверен, что есть обоснованные основания считать, что в Украине были совершены военные преступления, так и преступления против человечества и уже были оценены во время предварительной экспертизы Офисом, учитывая расширение конфликта в последние дни, я считаю, что это расследование также охватит любые новые вероятные преступления, подпадающие под юрисдикцию моего офиса, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины", — подчеркнул он.

Также прокурор добавил, что дал команде поручение по применению всех возможностей для сохранения доказательств. Следующим шагом является продолжение процесса и получение разрешения от Палаты предварительного производства Суда на открытие расследования.

Альтернативный путь, изложенный в Уставе, который мог бы еще больше ускорить рассмотрение дела, это передать через государство-участника МКС ситуацию в офис прокурора. Тогда активно и немедленно суд приступит к независимым и объективным расследованиям Управления.

Как сообщал портал, эксперт рассказал, что означает международный трибунал для Путина.

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