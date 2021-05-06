Прокуратура Украины требует экстрадиции подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане

Украинские правоохранители подтвердили факт задержания испанской полицией подозреваемого в убийстве двух силовиков во время Революции Достоинства. Об этом сообщил прокурор департамента спецрасследований ОГПУ Алексей Донской в ​​комментарии для Украинской Правды.

Прокуратура Украины - фото из открытых источников

Донской рассказал, что в 2018 году мужчина уже находился под следствием. 25 и 26 января того года он не явился на запланированные допросы чем фактически ознаменовал свое укрытие от правоохранительных органов Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул пределы страны.

"31 января 2018 он был объявлен в розыск. В течение 2018-2020 годов в отношении него вносились постановления, которые удовлетворяли следственные судьи, о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого для избрания меры пресечения", — пояснил Донской.

На данный момент полиция Королевства Испании рассматривает запрос украинского Министерства внутренних дел по существу: материалы об обоснованности подозрения и факт длительного укрытия подозреваемого.

О том, когда будет известен ответ от испанской стороны точно не известно.

Напомним, что 5 мая 2021 испанские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийствах как минимум двух силовиков на Майдане в 2013 году. Долгое время он жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Последние дни проживал в изолированном доме города Пусол. После длительного слежения испанская полиция арестовала его. Силовики сообщили, что во время беспорядков в период Революции Достоинства он был вооружен винтовкой и имел около 60 патронов.

Добавим, бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, кто отдал приказ о массовых убийствах на Евромайдане в феврале 2014 года. По его словам, непосредственные приказы о расстреле протестующих отдавали тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Отметим, что нынешний Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что завершение расследования и приговоров по делам Майдана можно ожидать уже в конце 2021 года.

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