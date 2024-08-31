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Производителям вооружения замораживают значительные средства: в Украинской бронетехнике назвали причины

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас подчеркивает, предприятия сталкиваются с тем, что расчетная стоимость по контракту существенно отличается от реальной

сегодня, 12:02
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Кравцев Сергей

Как сообщает портал "Комментарии", гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в своей колонке для "УП" рассказал о проблемах финансирования оборонки, в частности о том, что производителям вооружения замораживают значительные оборотные средства в связи с курсом валют.

Производителям вооружения замораживают значительные средства: в Украинской бронетехнике назвали причины

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас

"В связи с резким ростом курса иностранной валюты предприятия сталкиваются с тем, что расчетная стоимость по контракту существенно отличается от реальной. Расчет стоимости изделий по контракту несколько месяцев назад произведен на одном курсе, скажем 42 гривны за евро, в настоящее время евро уже 46 гривен. Замораживается десятки миллионов оборотных средств, которые должны пойти на развитие", — утверждает Гендиректор "Украинской бронетехники", производителя бронемашин, минометов и боеприпасов.

Указывает Бельбас и отсутствие долговременного планирования.

По словам гендиректора "Украинской бронетехники", тема долгосрочных контрактов для оборонки – это только пиар. На сегодня нет никаких признаков, что кто-то собирается запускать этот механизм.

"Ведь для того чтобы долгосрочные контракты заработали, необходимо вносить изменения в законодательство и нормативные акты. Эти изменения сейчас даже не обсуждаются", — подытожил Владислав Бельбас.

Читайте на портале "Комментарии" — руководитель "Украинской бронетехники" Бельбас: Правительство переводит бюджетные проблемы на производителей вооружения.

Производителям вооружения замораживают значительные средства: в Украинской бронетехнике назвали причины - фото 2



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Источник: https://www.pravda.com.ua/columns/2024/08/30/7472639/
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