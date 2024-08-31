Производителям вооружения замораживают значительные средства: в Украинской бронетехнике назвали причины

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Кравцев Сергей
Как сообщает портал "Комментарии", гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в своей колонке для "УП" рассказал о проблемах финансирования оборонки, в частности о том, что производителям вооружения замораживают значительные оборотные средства в связи с курсом валют.
Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас
Указывает Бельбас и отсутствие долговременного планирования.
По словам гендиректора "Украинской бронетехники", тема долгосрочных контрактов для оборонки – это только пиар. На сегодня нет никаких признаков, что кто-то собирается запускать этот механизм.
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