Произошел четвертый срыв апелляции по делу Гринкевичей: судья якобы заболела, хоть и слушала другие дела

Вчера, 11 марта, должно было состояться судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов на арест Романа Гринкевича. Заседание не состоялось по причине болезни судьи Татьяны Кагановской, о чем стало известно еще 7 марта. Вчера же, в Киевском апелляционном судье информацию о якобы болезни судьи подтвердить так и не смогли, несмотря на неоднократные попытки редакции получить уточнение относительно даты начала и завершения больничного.

Апелляция по делу Гринкевичей не состоялась. Фото из открытых источников

В то же время, по данным автоматизированной системы документооборота суда, 7 марта и 8 марта судья Кагановская принимала участие в автораспределении дел, что исключает ее пребывание на больничном.





11 марта запланировано рассмотрение апелляционной жалобы Романа Гринкевича на применимый к нему арест так и не состоялось, хотя, как сообщили адвокаты подозреваемого, утром его даже вывезли из СИЗО в суд, однако на полпути вернули снова в камеру.

"Мы получили информацию от СИЗО с утра, что было ходатайство о доставке нашего подзащитного в суд, и что доставка была организована. Через час информация изменилась, и Романа вернули снова в СИЗО. Заседание не состоялось. Потому что без личного участия подозреваемого УПК не предусматривает рассмотрение таких ходатайств. Данные о болезни судьи Кагановской еще 7 марта сообщила секретарь суда. Однако автораспределение дел их действительно не подтверждает. Мы готовим соответствующие жалобы и заявления. Здесь уже не осталось сомнений в том, что апелляцию Романа блокируют путем внеправового влияния на судебные органы", — заявил адвокат Андрей Гуджал.

Как прокомментировала срыв апелляции Гринкевича его родная сестра Ольга, меру пресечения Роману не могут пересмотреть уже почти два месяца подряд.

"Заседание суда по рассмотрению апелляции на арест Романа не состоялось. Это уже в четвертый раз подряд. Причина — болезнь судьи. Снова. 17 марта истекает срок заключения Романа, но прокуроры уже подали ходатайство о продлении ареста. Искусственный срыв апелляции, а он искусственный, может быть целью только одно — не допустить обжалования ареста до момента, пока судьи не определятся относительно его продления еще на 60 суток В итоге: почти два месяца Романа лишают законного права добиться смягчения меры пресечения. Надеюсь все больше людей уже начинают понимать, что происходит на самом деле, потому что при отсутствии скрытых мотивов никто так усердно обычную апелляцию не блокировал бы", — написала она в социальной сети Инстаграм.

В ГБР и в прокуратуре по поводу срыва апелляционного рассмотрения никаких публичных заявлений на момент публикации указанного материала так и не сделали.

Напомним, что Роман Гринкевчи был задержан еще 22 января. Ему и его отцу ГБР инкриминирует якобы поставку МОУ некачественной военной формы для ВСУ. Хотя сначала квалификация в этом производстве — на этапе до задержания Романа, но уже после задержания Игоря Гринкевича — была совсем другой. Тогда следствие заявляло, что подозревает львовских предпринимателей в якобы "хищении средств", ведь МОУ якобы платило им авансовые платежи по контрактам, которые затем не были исполнены. Впоследствии аудит МОУ показал противоположное. Выяснилось, что предоплаты фирмы Гринкевичей от государства не получали вообще, а форма, которая должна была поступить МОУ по условиям соглашений — на складах.

Роману и Игорю Гринкевичу были избраны меры пресечения в виде арестов с суммами залога в 500 и 430 млн грн.

22 февраля апелляционный суд города Киева не удовлетворил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на арест, оставив его под стражей без уменьшения суммы залога.