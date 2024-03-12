Произошел четвертый срыв апелляции по делу Гринкевичей: судья якобы заболела, хоть и слушала другие дела

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Slava Kot
Вчера, 11 марта, должно было состояться судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов на арест Романа Гринкевича. Заседание не состоялось по причине болезни судьи Татьяны Кагановской, о чем стало известно еще 7 марта. Вчера же, в Киевском апелляционном судье информацию о якобы болезни судьи подтвердить так и не смогли, несмотря на неоднократные попытки редакции получить уточнение относительно даты начала и завершения больничного.
Апелляция по делу Гринкевичей не состоялась. Фото из открытых источников
В то же время, по данным автоматизированной системы документооборота суда, 7 марта и 8 марта судья Кагановская принимала участие в автораспределении дел, что исключает ее пребывание на больничном.
11 марта запланировано рассмотрение апелляционной жалобы Романа Гринкевича на применимый к нему арест так и не состоялось, хотя, как сообщили адвокаты подозреваемого, утром его даже вывезли из СИЗО в суд, однако на полпути вернули снова в камеру.
Как прокомментировала срыв апелляции Гринкевича его родная сестра Ольга, меру пресечения Роману не могут пересмотреть уже почти два месяца подряд.
В ГБР и в прокуратуре по поводу срыва апелляционного рассмотрения никаких публичных заявлений на момент публикации указанного материала так и не сделали.
Напомним, что Роман Гринкевчи был задержан еще 22 января. Ему и его отцу ГБР инкриминирует якобы поставку МОУ некачественной военной формы для ВСУ. Хотя сначала квалификация в этом производстве — на этапе до задержания Романа, но уже после задержания Игоря Гринкевича — была совсем другой. Тогда следствие заявляло, что подозревает львовских предпринимателей в якобы "хищении средств", ведь МОУ якобы платило им авансовые платежи по контрактам, которые затем не были исполнены. Впоследствии аудит МОУ показал противоположное. Выяснилось, что предоплаты фирмы Гринкевичей от государства не получали вообще, а форма, которая должна была поступить МОУ по условиям соглашений — на складах.
Роману и Игорю Гринкевичу были избраны меры пресечения в виде арестов с суммами залога в 500 и 430 млн грн.
22 февраля апелляционный суд города Киева не удовлетворил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на арест, оставив его под стражей без уменьшения суммы залога.
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