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Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание

Резкое похолодание в некоторые регионы принесет с собой еще и дожди

сегодня, 06:51
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание

Погода в Украине сегодня, 13 июля, не балует июльской жарой. Напротив, в большинство регионов ворвется похолодание. А местами пройдут дожди. Такой прогноз погоды на понедельник сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Покинули дожди территорию западной Украины. Однако после себя они оставили достаточно прохладный воздух. Днем он прогреется максимум до +21, да и то не везде. Ночью, и вовсе, лучше укрыться одеялом потеплее. Термометры покажут от 9 до 12 градусов выше ноля.

Похолодает сегодня также в Центре и на Севере Украины. Почти везде дневная температура будет на уровне 19-21 градуса. Лишь в Сумской области ртутные столбики поднимутся до +24, а в Полтаве будет +27. Дожди могут пройти как днем, так и ночью. В Киеве, Житомире и Виннице - без осадков.

Не ощутят прохлады сегодня жители восточных регионов. Здесь дневной максимум будет на уровне 29 градусов выше ноля. Дождевые тучи затянут небо с самого утра. Так же, как и на Юге Украины. Там весь день будет жарко. И только в Одесской области ощутят прохладу. Температура опустится до +24. 

Стоит отметить, что похолодание в Украине может растянуться на несколько дней. И только к концу недели температура воздуха понемногу начнет поднимать вверх. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о красивых туристических локациях, которые можно посетить, не пересекая границу. Да-да, в Украине тоже есть на что посмотреть. 


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