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Прогноз погоды в Украине: кого накроют дождь и грозы (карта)

Всю неделю в Украине будет до +30-ти тепла и местами дожди с грозами

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона. Как сообщили в Гидрометцентре страны, в Днепре, Запорожье, Донецке, Херсоне и Симферополе сегодня ожидаются дожди и грозы (смотри карту).

Согласно прогнозу погоды, в большинстве областей будет тепло и солнечно. Так, минимальные отметки ожидаются в Киеве и Сумах: +24…+26 тепла. А максимум этого дня - до 30-ти градусов жары - обещают в Ужгороде и Одессе.  Отметим, что всю неделю в Украине будет до +30-ти тепла и местами дожди с грозами.

Прогноз погоды в Украине: кого накроют дождь и грозы (карта)


Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозыУченые предупреждают, когда на улице гроза, лучше находиться как можно дальше от сантехники и розеток. Это связано с тем, что если в дом ударит молния, она может пройти через электропроводку или водопровод. И все, что подключено к розетке или системе труб, может оказаться под напряжением.


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