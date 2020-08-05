Прогноз погоды в Украине: когда ожидаются дождь и грозы (КАРТА)

Сегодня Украина окажется в зоне действия антициклона. Как сообщили в Гидрометцентре страны, практически во всех областях сегодня ожидается жаркая и солнечная погода, однако кое-где все же будет дождь (смотри карту).

Так, в западных областях столбики термометров покажут от +27-ми до +32-х жары. Однако в Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске и Львове обещают дождливую погоду. Тем временем в столице ожидается +31 и солнце, как и в Чернигове, Сумах, Черкассах, Полтаве, Кропивницком, Донецке и Одессе. На градус ниже сегодня в Харькове и Луганске. А +32 обещают в Николаеве, Днепре, Херсоне и Симферополе.





Отметим, что на протяжении недели столбики термометров будут показывать до +34 жары. Однако в воскресенье ожидается несущественное похолодание: в большинстве городов ожидается преимущественно +24…+26 градусов. В западных областях обещают дождь и грозы.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода в Украине в августе.



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