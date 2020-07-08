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Прогноз погоды в Украине: как надолго пришло похолодание

Температура воздуха немного упадет даже в тех регионах, которые изнывали от аномальной жары

сегодня, 06:51
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: как надолго пришло похолодание

После нескольких максимально жарких дней Украина наконец-то сможет немного передохнуть. Практически по всей территории сегодня, 8 июля, похолодает. Такой прогноз погоды сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Первыми прохладу почувствовали жители западных регионов еще накануне. Сегодня ситуация кардинально не изменится. Дневной максимум будет на уровне 19-21 градуса. А вот ночью может похолодать еще больше, а в некоторых районах столбики термометров упадут до 11-13 градусов с отметкой "плюс". Дождей синоптики не обещают, так что впервые за долгое время зонтик можно смело оставить дома.

Упадет сегодня температура и на Севере и в Центре Украины. Лучше достать со шкафа что-то потеплее. Если днем воздух еще прогреется до 23-24 градусов, то ближе к вечеру может упасть сразу на 10 отметок. Здесь также без осадков.

Сухой и безоблачной погода будет и на Юге Украины. Здесь до +29. 

Немного отпустит жара и украинский Восток. И хотя воздух все равно будет достаточно горячим, а термометры покажут сразу 31-33 градуса тепла, но аномальной жары, как было в течение последних нескольких дней, все же не будет. К слову, это единственный регион где сегодня могут пройти грозовые дожди. 

Похолодание в Украине задержится ненадолго. Уже к выходным жара вернется почти во все регионы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как изменения климата могут негативно повлиять на погоду в Украине. 


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