Прогноз погоды на выходные: в каких регионах на Пасху будет дождь

Погода в праздничные выходные в Украине будет переменчивой, но теплой. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.



Прогноз погоды на 1, 2 и 3 мая

Так, 1 мая в северных, центральных, местами в южных, а также в Харьковской и Закарпатской областях возможны кратковременные дожди с грозами. К кратковременным осадкам стоит быть готовыми и жителям западных, восточных и юго-восточных регионов. Ветер сегодня ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до 17-22 градусов тепла, а в южных областях потеплеет до 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6-11 градусов тепла, а на высокогорье Карпат – до 1-6 градусов выше ноля.

В воскресенье, 2 мая, на Закарпатье ожидаются сильные дожди, а на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами.

В понедельник, 3 мая, согласно прогнозу синоптиков, возможны кратковременные дожди только на территории левобережной Украины. Также стоит быть готовым к порывам ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 2 и 3 мая прогреется до 18-23 градусов тепла, а в восточных областях – до 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13 градусов тепла.

Напомним, в мае средняя месячная температура предполагается в пределах 15-18 градусов тепла, в горах — 11-13 градусов тепла. Это, объяснили гидрометеорологи, на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Тогда как месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм. Такие показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

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