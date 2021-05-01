Прогноз погоды на выходные: в каких регионах на Пасху будет дождь

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Татьяна Веремеева
Погода в праздничные выходные в Украине будет переменчивой, но теплой. Об
этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 1, 2 и 3 мая
Так, 1 мая в северных, центральных, местами в южных, а также в Харьковской
и Закарпатской областях возможны кратковременные дожди с грозами. К
кратковременным осадкам стоит быть готовыми и жителям западных, восточных и
юго-восточных регионов. Ветер сегодня ожидается юго-западный с переходом на
северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем прогреется до 17-22 градусов тепла, а в южных
областях потеплеет до 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 6-11
градусов тепла, а на высокогорье Карпат – до 1-6 градусов выше ноля.
В воскресенье, 2 мая, на Закарпатье ожидаются сильные дожди, а на большей
части территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами.
В понедельник, 3 мая, согласно прогнозу синоптиков, возможны кратковременные
дожди только на территории левобережной Украины. Также стоит быть готовым к
порывам ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха 2 и 3 мая прогреется до 18-23 градусов тепла, а в восточных областях – до 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13 градусов тепла.
Напомним, в мае средняя месячная температура
предполагается в пределах 15-18 градусов тепла, в горах — 11-13 градусов тепла.
Это, объяснили гидрометеорологи, на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.
Тогда как месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в
Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм. Такие показатели
находятся в пределах средних многолетних значений.
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