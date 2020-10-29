Прогноз погоды на сегодня: стоит ли ждать дождя

Температура воздуха в Украине уже постепенно падает. Но еще один солнечный денек все же достался нам в распоряжение. Сегодня по всей территории буде сухо и достаточно тепло. Такой прогноз погоды на 29 октября опубликовали на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода 29 октября. Фото: provse.today

Октябрьскую прохладу уже сегодня ощутят на себе жители украинского Севера. Местами даже днем температура не поднимется выше +11. Максимально днем синоптики обещают до +14.

Немного потеплее сегодня днем будет в западных регионах. Температура будет колебаться в пределах 13-15 градусов.

Максимальные +16 синоптики Укргидрометцентра обещают в Центре Украины. До +17 солнце прогреет воздух в восточных областях.

А вот Юг Украины по-прежнему остается самой теплой зоной. Сегодня столбики термометров здесь могут подняться до +18. А в Крыму и вовсе покажут сразу +19. К слову, именно на полуострове сегодня может пойти небольшой дождь.

Уже завтра холодный воздух постепенно начнет вытеснять тепло с Украины. Вместе с похолоданием придут и дожди. В пятницу, 30 октября, они будут не слишком обильными и затянут только половину Украины. Но уже на выходных могут усилиться.

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