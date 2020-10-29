Прогноз погоды на сегодня: стоит ли ждать дождя

Язык
BTC/USD
13262.35
ETH/USD
391.69
LTC/USD
56.16
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Виолетта Комаровская
Температура воздуха в Украине уже постепенно падает. Но еще один солнечный денек все же достался нам в распоряжение. Сегодня по всей территории буде сухо и достаточно тепло. Такой прогноз погоды на 29 октября опубликовали на сайте Украинского гидрометцентра.
Погода 29 октября. Фото: provse.today
Октябрьскую прохладу уже сегодня ощутят на себе жители украинского Севера. Местами даже днем температура не поднимется выше +11. Максимально днем синоптики обещают до +14.
Немного потеплее сегодня днем будет в западных регионах. Температура будет колебаться в пределах 13-15 градусов.
Максимальные +16 синоптики Укргидрометцентра обещают в Центре Украины. До +17 солнце прогреет воздух в восточных областях.
А вот Юг Украины по-прежнему остается самой теплой зоной. Сегодня столбики термометров здесь могут подняться до +18. А в Крыму и вовсе покажут сразу +19. К слову, именно на полуострове сегодня может пойти небольшой дождь.
Уже завтра холодный воздух постепенно начнет вытеснять тепло с Украины. Вместе с похолоданием придут и дожди. В пятницу, 30 октября, они будут не слишком обильными и затянут только половину Украины. Но уже на выходных могут усилиться.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда ждать магнитных бурь в ноябре.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости