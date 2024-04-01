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Прогноз погоды на апрель 2024: что обещают синоптики

В большинстве западных регионов, а также в Винницкой и Одесской областях будет теплее, чем на остальной территории Украины, говорят синоптики.

1 апреля 2024, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Погода в украинских регионах в апреле этого года прогнозируется достаточно теплой – показатели будут в норме. При этом среднемесячная температура будет в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах — примерно 6-7 градусов тепла.

Прогноз погоды на апрель 2024: что обещают синоптики

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Более теплой прогнозируется погода почти во всех западных областях, еще в Винницкой области и Одесской области. Столбик термометра поднимется на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте Укргидрометцентра .

При этом, по прогнозу синоптиков, среднее месячное количество осадков ожидается 30- 52 мм , в Карпатах 60- 89 мм , что в пределах нормы

Представители Укргидрометцентра отмечают, что данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в апреле средняя месячная температура воздуха составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах – от 2 до 6 градусов тепла.

Абсолютный минимум, когда может минусовать столбик термометра, будет составлять 5-16 градусов мороза, на территории Черниговской, Сумской, Харьковской областей и в Карпатах 17-22 градуса мороза, в южных регионах местами 3-5 градусов мороза.

Что касается абсолютного максимума температуры воздуха, то он составляет – 26-33 градуса тепла, в горных районах 21-22 градуса тепла.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду. Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений.
 



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Источник: https://www.meteo.gov.ua/ua/Prohnoz-na-misyac
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