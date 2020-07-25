Прогноз погоды на 25 июля: где сегодня будет жарче всего

Сегодня, 25 июля, днем на Закарпатье и в Карпатах, а также сегодня и завтра в западных, северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура ночью будет на уровне 10-17 градусов тепла, на юге страны ночью столбики термометров поднимутся до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градуса тепла, в южной части страны – до 33 градусов.

25 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 25 июля днем в западных областях ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптики предупреждают о значительном подъеме воды в реках. Так, вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м.

Также вечером 25 июля и в течение суток 26-27 июля, в связи с ожидаемыми обильными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды до 1 м.

При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.





Ранее "Комментарии" писали, что на берегу Азовского моря вчера заметили нетипичное для Украины явление. Смерч бушевал в море и приближался к берегу, что напугало отдыхающих туристов. Некоторые успели заснять стихию на камеры мобильного и выложили в Сеть.

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