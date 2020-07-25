Прогноз погоды на 25 июля: где сегодня будет жарче всего

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 25 июля, днем на Закарпатье и в
Карпатах, а также сегодня и завтра в западных, северных и Винницкой областях
пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные
Укргидрометцентра.
Температура
ночью будет на уровне 10-17 градусов тепла, на юге страны ночью столбики
термометров поднимутся до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градуса
тепла, в южной части страны – до 33 градусов.
25 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой,
Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепровской, Одесской, Николаевской,
Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной
опасности. 25 июля днем в западных областях ожидаются грозы (I уровень
опасности, желтый).
Кроме того, синоптики предупреждают о значительном
подъеме воды в реках. Так, вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках
бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней
воды на 0,2 - 1 м.
Также вечером 25 июля и в течение суток 26-27
июля, в связи с ожидаемыми обильными осадками, на реках бассейнов Прута и
Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды до
1 м.
При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Ранее "Комментарии" писали, что на
берегу Азовского моря вчера заметили нетипичное для Украины явление. Смерч
бушевал в море и приближался к берегу, что напугало отдыхающих туристов. Некоторые
успели заснять стихию на камеры мобильного и выложили в Сеть.
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