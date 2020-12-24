Прогноз погоды на 24 декабря

В четверг в стране сохранится облачная погода с осадками. Почти по всей территории Украины (за исключением восточных регионов) пройдут дожди либо мокрый снег. Синоптики предупреждают о возможности гололеда в северных, центральных и восточных областях.

ФОТО: Из открытых источников

В центральных областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.

На западе страны облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С. В северных областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер южный, 5-11 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С. На востоке страны облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -1...+21 °С. В южных областях облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных и Одесской областях ночью 0-5 ° тепла, днем ​​5-10 ° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью 4-9° мороза, днем ​​0-3° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. "24 декабря облачно. Ночью небольшой, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь (в Закарпатье в течение суток умеренный дождь), лишь в восточных и Запорожской области без существенных осадков. В северо-восточных областях гололед, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица ", — говорится в сообщении.

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