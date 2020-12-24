Прогноз погоды на 24 декабря

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Ольга Чародий
В четверг в стране сохранится облачная
погода с осадками. Почти по всей территории Украины (за исключением восточных
регионов) пройдут дожди либо мокрый снег. Синоптики предупреждают о возможности
гололеда в северных, центральных и восточных областях.
ФОТО: Из открытых источников
В центральных областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.
На западе страны облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С. В северных областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер южный, 5-11 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С. На востоке страны облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -1...+21 °С. В южных областях облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег с дождем.
Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С.
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