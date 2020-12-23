Прогноз погоды на 23 декабря

23 декабря в Киеве облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с.

ФОТО: Из открытых источников

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…+1 градус, тогда как ранее сообщалось, что синоптик дал прогноз до конца недели.

На западе Украины облачно, ночью мокрый снег и дождь, днем дождь, ночью и утром гололед, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. В Карпатах мокрый снег и дождь, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Трускавце ночью мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Сумской области -6…-11 градусов; днем -2…+3 градуса. В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Полтавской области -5…-10 градусов; днем -3…+3 градуса.

Как сообщали ранее "Комментарии", о садки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центре Украины. Однако в восточной части, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожского областях и Крыму, фронты не дойдут: эти регионы будут оставаться под влиянием восточного антициклона, поэтому осадков не ожидается.

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