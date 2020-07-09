Прогноз погоды: когда в Украину вернется жара

Похолодание понемногу подбирается и к восточным регионам. А на Западе Украины снова пройдут дожди. Такой прогноз погоды на четверг, 9 июля, сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Градус жары постепенно падает на Востоке Украины. Уже сегодня термометры покажут еще на несколько градусов меньше, чем было вчера. Дневной максимум будет на уровне 27-28 градусов тепла. Дожди не предвидятся.

Несколько жарче сегодня будет разве что на Юге Украины. В частности, в Херсонской и Николаевской области термометры покажут +28. Небо также будет почти безоблачным.

Довольно прохладная погода сохранится в центральных и северных регионах Украины. Днем воздух прогреется максимум до +24-25 градусов. Дожди могут местами пройти только в Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве.

А вот на Запад Украины снова сунут дождевые тучи. Вероятность осадков достаточна велика как днем, так и ночью. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20-24 градуса. И только на Закарпатье днем будет +25.

Июльская прохлада в Украине задержится ненадолго. Уже завтра дожди по всей территории страны прекратятся, а температура воздуха резко пойдет вверх. Местами синоптики обещают до +33.

Ранее "Комментарии" рассказывали о последствиях грозовых дождей и урагана в Одесской области. В частности, два человека оказались в больнице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!