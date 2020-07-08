Во время грозы в Одесской области деревья покалечили людей

Фото: Facebook/Андрей Абрамченко

Двое мужчин остаются в одесской больнице после того, как регионом пронесся разрушающий ураган. Он обрывал провода и выкорчевывал деревья. Два из них упали прямо на прохожих, сообщает местное издание "Украинская служба информации".

Ураган, который налетел на Одессу, повалил в городе несколько десятков деревьев. Более 20 из них работники коммунальных служб обещают убрать в течение сегодняшнего дня. Остальные уже распилили и вывезли.

Одно из деревьев упало прямо на 44-летнего прохожего. Мужчина сейчас находится в реанимации городской больницы №11. Он в тяжелом состоянии. Дерево сломало ему ребра и голени. Также пострадал во время непогоды 62-летний мужчина. Он находится в хирургическом отделении, так как во время падения ветки дерева сломали ему ребра.

А вот так после грозы выглядели улицы Измаила. Часть дорог ушла под воду, а повсюду валялись сломанные деревья. Обошлось без пострадавших.

А в Арцизе сильные ветра принесли с собой мощные ливни и град, размером с куриное яйцо. Фотографии опубликовали в соцсетях очевидцы.

По прогнозам синоптиков ветреная погода в Одесской области сохранится и сегодня, 8 июля.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какими катаклизмами грозит Украине глобальное потепление.

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