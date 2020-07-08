kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.07.2020

BTC/USD

9299.02

ETH/USD

243.77

LTC/USD

45.15

НБУ 08.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Во время грозы в Одесской области деревья покалечили людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Во время грозы в Одесской области деревья покалечили людей

Ураган, который пронесся Одесской областью накануне, оставил после себя груды поваленных деревьев

сегодня, 14:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Во время грозы в Одесской области деревья покалечили людей

Фото: Facebook/Андрей Абрамченко

Двое мужчин остаются в одесской больнице после того, как регионом пронесся разрушающий ураган. Он обрывал провода и выкорчевывал деревья. Два из них упали прямо на прохожих, сообщает местное издание "Украинская служба информации".

Ураган, который налетел на Одессу, повалил в городе несколько десятков деревьев. Более 20 из них работники коммунальных служб обещают убрать в течение сегодняшнего дня. Остальные уже распилили и вывезли. 

Одно из деревьев упало прямо на 44-летнего прохожего. Мужчина сейчас находится в реанимации городской больницы №11. Он в тяжелом состоянии. Дерево сломало ему ребра и голени. Также пострадал во время непогоды 62-летний мужчина. Он находится в хирургическом отделении, так как во время падения ветки дерева сломали ему ребра. 

А вот так после грозы выглядели улицы Измаила. Часть дорог ушла под воду, а повсюду валялись сломанные деревья. Обошлось без пострадавших. 

А в Арцизе сильные ветра принесли с собой мощные ливни и град, размером с куриное яйцо. Фотографии опубликовали в соцсетях очевидцы. 

По прогнозам синоптиков ветреная погода в Одесской области сохранится и сегодня, 8 июля. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, какими катаклизмами грозит Украине глобальное потепление. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!