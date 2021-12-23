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Прогноз погоды на 24 декабря: где в Украине ждать мокрый снег

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря

23 декабря 2021, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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В пятницу в Украине ожидается резкое потепление. Практически во всех областях в этот день пройдет мокрый снег. Однако уже ночью вновь ударят морозы. Температура воздуха опустится в среднем до -12.. -14 градусов. Об этом сообщается на сайте Укогидрометцентра. 

Прогноз погоды на 24 декабря: где в Украине ждать мокрый снег

Погода в Украине 24 декабря. Фото из открытых источников

По данным синоптиков, в северных областях страны 24 декабря ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем опустится до -4 градусов. К ночи ожидается до -13 градусов. 

В центральной части страны также прогнозируется мокрый снег в течение дня. Температура воздуха днем — от +1 до -1 градуса. К ночи столбик термометра опустится до -13 градусов. 

В южных областях вместе с мокрым снегом придет плюсовая температура. Днем синоптики обещают до +2 градусов. Однако ночью вновь нагрянут морозы и температура воздуха опустится до -12 градусов. 

Западную часть Украины завтра ожидает мокрый снег с дождем, которые будут идти на протяжении дня и ночи. Синоптики отмечают, что днем температура воздуха составит до +4 градусов, а к ночи упадет до -7.. -9 градусов. 

Снежная погода 24 декабря ожидается лишь в восточных областях страны. При этом днем температура воздуха упадет до -5 градусов. К ночи ожидается до -18 градусов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал читателей о том, что в Полинезии началось извержение вулканаОтмечается, что вулкан выбросил облако газа на высоту 18 километров. В Сети появились фотографии с места события.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в России заметили необычное природное явление. Рядом с исследовательской станцией на берегу Белого моря ученые нашли голубые огни на снегу.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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