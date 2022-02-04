Прогноз погоды для Украины: когда ожидается потепление

В ближайшие несколько дней часть областей накроет снегопад. Также некоторые области ожидает мокрый снег и дождь. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В Украину идет потепление. Фото из открытых источников

Погода в Украине в пятницу, 4 февраля

Как отметила украинский синоптик, завтра, 4 февраля, в западной части Украины погода будет снежной. На юге Крыма погода в последний рабочий день недели будет дождливой. В остальных областях осадков не ожидается.

Ночью 4 февраля на Востоке температура снизится до 3 — 9 градусов ниже 0. В Крыму будет плюсовая температура — до +3. Днем в пятницу в северных и центральной части Украины похолодает до -7 градусов. Тем временем на Юге, Востоке и Западе температура днем будет около 0 градусов.

Киевлян 4 февраля ожидает морозная погода. Ночью похолодает до -7 градусов, к днем будет доходить до -3 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

Погода в Украине в субботу, 5 февраля

В этот день в некоторых частях страны ожидается снежная погода. По словам Диденко, снега стоит ожидать в западных и северных областях Украины. В центре (кроме Днепра с районами) выпадет снег. В остальных областях погода будет сухой.

В ночь с пятницы на субботу в большей части областей ожидается до 10 градусов мороза. На крайнем севере до -12 градусов, на Западе 0-2 градуса мороза.

Также в субботу придет долгожданное потепление. Однако в восточной части страны все еще останется минусовая температура.

В столице днем наступит потепление после ночных морозов, которые достигнут -10.. -12 градусов. Однако синоптик передает на этот день также и снег.

Погода в Украине в воскресенье, 6 февраля

В воскресенье почти всю территорию страны охватит плюсовая температура. Ночью мороз ожидается только в восточных областях. Температура воздуха достигнет -9 градусов. Вместе с тем ночью ожидается снегопад.

Днем 6 февраля в западной части Украины пройдет мокрый снег. В остальных областях — без осадков.

В столице в этот день будет ветрено. Снег и дожди, как днем, так и ночью, не придут в Киев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что психолог из Гарварда Нэнси Эткофф в ходе исследования выяснила, что наличие цветов в доме благоприятно влияет на настроение человека. Как отмечает специалист, расставленные по дому цветы могут свести к минимуму состояние тревоги и стресса. Если цветы поставить возле себя на тумбочке у кровати, сон будет намного лучше, а проснуться будет легче.

Сакура-дзима расположен рядом с побережьем Кагосимы, где проживает около шестисот тысяч человек. Специалисты постоянно наблюдают за вулканом, поскольку его считают опасным из-за взрывного потенциала. Сайт "Комментарии" писал о том, что в Сети опубликовали видео извержения вулкана в Японии. Вулкан





Читайте также о том, что ученые выяснили, на что человеческий мозг способен во сне. Стало известно, что мозг во время сна следит не только за сердцебиением и дыханием, но и за нашим окружением на предмет незнакомой опасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!