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Прогноз непогоды: в Украину идут затяжные дожди

Наступление дождей на Украину начнется с западных регионов

28 сентября 2020, 06:23
Автор:

Виолетта Комаровская

В большинстве регионов Украины сегодня будет солнечная и достаточно теплая погода. И все же осень постепенно подступает. Весь день дожди будут идти на Западе страны. А вскоре тучами затянет и другие области. Такой прогноз сделали синоптики Укргидрометцентра на 28 сентября. 

Прогноз непогоды: в Украину идут затяжные дожди

Погода в Украине 28 сентября

Сентябрьское тепло пока не спешит покидать южные регионы. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до +25. Осадков не ожидается. 

Лишь на несколько градусов меньше синоптики обещают в центральных и восточных областях. Здесь зонтики также можно смело оставлять дома. Сегодня будет сухо.

На Севере Украины днем максимальная температура воздуха будет на уровне 20-22 градусов. А ночью столбики термометров упадут до +10.

Дождевыми тучами затянет сегодня небо над западными регионами Украины. Днем синоптики обещают максимальные 20 градусов. А вот ночью температура упадет достаточно сильно. Местами термометры покажут +6. 

Солнечная погода в Украине задержится недолго. Уже завтра, 29 сентября, дожди пройдут по всей стране. Особенно обильными они будут на Западе. Дождевая погода может задержаться в Украине на несколько дней.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую погоду обещают синоптики в октябре. 


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