Прогноз непогоды: в Украину идут затяжные дожди

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Виолетта Комаровская
В большинстве регионов Украины сегодня будет солнечная и достаточно теплая погода. И все же осень постепенно подступает. Весь день дожди будут идти на Западе страны. А вскоре тучами затянет и другие области. Такой прогноз сделали синоптики Укргидрометцентра на 28 сентября.
Погода в Украине 28 сентября
Сентябрьское тепло пока не спешит покидать южные регионы. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до +25. Осадков не ожидается.
Лишь на несколько градусов меньше синоптики обещают в центральных и восточных областях. Здесь зонтики также можно смело оставлять дома. Сегодня будет сухо.
На Севере Украины днем максимальная температура воздуха будет на уровне 20-22 градусов. А ночью столбики термометров упадут до +10.
Дождевыми тучами затянет сегодня небо над западными регионами Украины. Днем синоптики обещают максимальные 20 градусов. А вот ночью температура упадет достаточно сильно. Местами термометры покажут +6.
Солнечная погода в Украине задержится недолго. Уже завтра, 29 сентября, дожди пройдут по всей стране. Особенно обильными они будут на Западе. Дождевая погода может задержаться в Украине на несколько дней.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую погоду обещают синоптики в октябре.
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