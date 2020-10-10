Прогноз на выходные: в Украину возвращаются дожди

В Украине сегодня, 10 октября, немного похолодает. На несколько градусов температура упадет во всех областях. А некоторые регионы еще и затянет дождевыми тучами. Такой прогноз на день сделали синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды. Фото: Виктор Абакумов

Прохладнее всего сегодня будет на Западе Украины. Днем термометры покажут от 15 до 18 градусов тепла. Дожди могут пройти в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Небольшие осадки синоптики обещают сегодня и на Севере Украины, но только в Житомирской области. На остальной территории сухо. Максимальная температура — 18 градусов.

В Центре Украины зонтики могут понадобиться жителям Винницкой области. Остальные смогут наслаждаться октябрьским солнцем. Местами воздух может прогреться до +22.

Сухую погоду на субботу синоптики прогнозируют для южных и восточных регионов. Небольшие осадки вероятны только в Одесской области. По сравнению со вчерашним днем температура воздуха немного упадет. Термометры покажут максимум +22.

Уже завтра дождевыми тучами затянет весь Запад Украины. А вот остальные регионы будут наслаждаться теплой и солнечной погодой.

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