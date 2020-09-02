Прогноз - по 3 000 больных COVID-19 в сутки: как не допустить бума инфицирования в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что к концу сентября мы можем получить под 3 тысячи инфицированных коронавирусом в сутки. Ряд экспертов считают, что Минздрав самостоятельно не справится с пандемией COVID-19, если отношение граждан к карантину не изменится. Реально ли изменить это самое отношение, якобы более легкомысленное, чем весной и что для этого нужно сделать - на эти и многие другие вопросы в эксклюзиве “Комментариев” ответили эксперты.

“Заговор”

Эксперт Украинского института политики (УИП), магистр государственного управления Владимир Воля считает, что если не будет большого количества тяжелобольных, вряд ли власть сможет изменить отношение граждан к пандемии, во многом подорванное действиями этой самой власти (избирательное отношение к карантину, "перегиб" с запретом гулять в парках и т.д.).

"В ряде стран, где было много тяжелобольных, даже за отказ надеть маску серьезно штрафуют, а то и избивают. Недавно, к примеру, в Италии избили и вытолкали с парохода за подобное, – отмечает Владимир Воля. – В Украине, к счастью, удалось избежать драматических событий, которые весной произошли в той же Италии. Но мы видим скептическое отношение к ситуации со стороны наших граждан, которые не столкнулись с болезнью. Согласно опросам, даже родственники у многих не переболели. И некоторые думают, что всё это некий заговор с какой-то целью".

По мнению эксперта УИП, жесткий весенний карантин, возможно, внес свой вклад – сдержал распространение коронавируса. Но у украинцев возникли подозрения в манипуляциях со стороны власти: как из-за малого (поначалу) количества больных, так и из-за действий чиновников и политиков, которые избирательно относились к карантинным мерам, требуя от остальных их строгого соблюдения.

"Возможно, ситуация будет меняться, так как сейчас мы видим рост заболеваемости. За прошлые сутки в Украине, к примеру, число инфицированных Covid-19 увеличилось почти на 2,5 тысячи человек.

Но недоверие у части граждан всё равно останется. Так что добиться дисциплинированности при соблюдении карантинных мер будет сложно", – прогнозирует Владимир Воля.

Прогноз на сентябрь

Директор Киевской академии политических перспектив Михаил Железняк согласен с данными, которые привел премьер Денис Шмыгаль. Как и с тем, что следует максимально соблюдать меры безопасности.

"Количество заболевших, действительно, может достигнуть к концу сентября 3 тысяч ежесуточно. Причем увеличиваясь в геометрической прогрессии, – говорит эксперт. – К сожалению, во многом тут виной отсутствие дисциплины среди украинцев. Немало людей находятся в торговых центрах, метро без масок. Неплохо было бы ввести контролирующий орган, который наказывал бы за такие нарушения. Потому что именно маски и дистанцирование сдерживали весной распространение эпидемии".

В школах Михаил Железняк считает правильным разбить каждый класс на две группы, чтобы те посещали учебное заведение через день. Рассадка в кабинетах должна быть, по его мнению, в шахматном порядке. И, конечно, в "красных зонах" - только дистанционное обучение.

"Пандемию могли использовать как манипуляционный инструмент для переноса местных выборов. Но недавний съезд "Слуги народа" продемонстрировал, что дату выборов смещать действующая власть не собирается. Думаю, этот шаг также должен способствовать более ответственному отношению граждан к ситуации с пандемией. Ведь если бы выборы перенесли – это бы выглядело как манипуляция на коронавирусе", – поясняет эксперт.

Ошибка власти

Проблема карантина не только медицинская, но и информационная. Коммуникация с обществом - начисто провалена. Так считает аналитик, специалист по политическим и корпоративным коммуникациям Андрей Попов.

"С одной стороны, власти требуют соблюдать карантин и носить маски, а с другой - сами же эти требования систематически нарушают, – поясняет аналитик. – Причем все власти: как центральные, так и местные. Люди это видят и думают: "Почему им можно, а мне нет?". Кроме того, нет четких разъяснений, особенно по селам, чем же так опасен коронавирус".

В итоге, отмечает Андрей Попов, одни Covid-19 демонизируют, а другие - игнорируют.

"Плюс добавляется фактор безнаказанности за нарушения, – продолжает эксперт. – Боюсь, пока не случится что-то знаковое и негативное, очередной масштабный скандал по этой теме, люди так и будут себя вести. Но именно коммуникации - главная проблема действующей власти. Причем не только применительно к вирусу".

Напомним, очередной рекорд заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Украине. За сутки число инфицированных выросло почти на две с половиной тысячи человек. Абсолютным же лидером по темпам распространения Covid-19 второй день подряд стал Киев.



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