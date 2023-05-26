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Профанация от ВСК Гетманцева: бизнесу, просящему защиты у депутатов, арестовали активы

ВСК по вопросам деятельности БЭБ, налоговой и других правоохранительных органов, созданная на базе налогового комитета ВРУ Данила Гетьманцева не смогла остановить давление на украинских предпринимателей

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Жалобы бизнеса, рассматриваемые Комиссией, остались без ответов и шагов реагирования. А компании, предоставившие ВСК доказательства давления, шантажа и вымогательства взяток, столкнулись после этого с новыми арестами своих активов, о чем идет речь в судебных постановлениях.

Профанация от ВСК Гетманцева: бизнесу, просящему защиты у депутатов, арестовали активы

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Так, ранее Гетманцев утверждал, что факты давления на крупнейшего производителя упаковки в Украине "Палп Милл Принт" со стороны ОГП и БЭБ изучит налоговый комитет ВРУ.


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Впоследствии выяснилось, что вопрос "Палп Милл Принт" и еще четырех компаний заслушала профильная ВСК. Тогда депутаты установили, что преследование производителя упаковки происходит по делам трехлетней давности, несмотря на то, что предъявленные БЭБом обвинения уже были опровергнуты в судебном порядке. По словам нардепа, члена ВСК Ольги Василевской-Смаглюк, по итогам заслушивания Комиссией наиболее резонансных жалоб бизнеса также были зафиксированы факты вымогательства, изъятия имущества и вручение незаконных подозрений.

Впоследствии Василевская-Смаглюк заверила, что после заседаний ВСК и обработки материалов с учетом заслушиваний, в соответствующие органы "были направлены депутатские обращения".

"Хочу также отметить, что несмотря на 5 жалоб бизнеса, которые были подняты на заседании ВСК, реакция нашей Комиссии была по всем поступающим на нас обращениям", — уверяла политика.

Вместе с тем сам бизнес, оказывавший ВСК факты давления со стороны БЭБ и ОГП, вместо прекращения этого явления ощутил на себе его усиление.

В частности, упомянутая выше компания "Палп Милл Принт", в очередной раз столкнулась с арестами активов и корпоративных прав по настоянию БЭБа и прокуроров.

На этот раз в рамках дела основанием для наложения ареста стали снова вроде бы налоговые вопросы.

"Хотя уже есть решение окружного суда, который подтвердил правильность налогообложения имущества, и соответственно сумму, с которой были уплачены налоги", — отметила по этому примеру Ольга Комар, представитель пострадавшего бизнеса, в комментарии "Апостроф ТВ".

Преследование и давление на бизнес в Украине со стороны БЭБ, налоговиков, прокуроров и других только усиливается, отмечает издание Цензор.Бизнес, связывая эти явления с расширением полномочий силовиков во время войны.

Но действенные механизмы противостоять взяточничеству и вымогательству в ВР до сих пор предложить так и не смогли. В Правительстве же проблему вообще предпочитают не учитывать, хоть там и жалуются на значительное падение инвестиций в экономику страны.



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