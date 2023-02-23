Продукция Винниковской фабрики остается лидером нелегального рынка табачных изделий, – СМИ

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Кравцев Сергей
Для прекращения работы схем с продажей предназначенных для Duty Free сигарет без уплаты налогов необходима политическая воля государственной власти и активные усилия правоохранителей. В их отсутствие объем убытков от теневого рынка достигает 20 млрд грн в год, которые бюджет недополучает для финансирования армии в разгар войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости".
нелегальное производство сигарет
Издание приводит последние данные аналитической платформы Kantar об объемах теневого рынка сигарет, который составляет почти 20% всех продаж. Основная схема – сигареты с маркировкой Duty Free, предназначенные для беспошлинной торговли. По их данным, у 64% обнаруженной нелегальной продукции Duty Free отмечено, что ее производителем является Винниковская табачная фабрика (Львовская область, владелец – Григорий Козловский).
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По мнению экспертов, если бы государство хотело прикрыть эти схемы, то сделало бы это давно. Для этого не требуется дополнительных законодательных изменений.
По словам координатора экспертной группы Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, тему "Винников" поднимают на мероприятиях с участием ГНС, главы налогового комитета, таможенной службы. "Представители налоговой службы рассказали, что уже неоднократно наведывались в эту фабрику, обнаружили определенные нарушения, написали предписания и в последние месяцы эта фабрика начала демонстрировать бурный рост уплаты налогов. Поэтому они дали им испытательный срок и сказали, что ждут от них белой, нормальной работы", – говорит он. Однако прекратить незаконную деятельность ЛТФ почему-то ни у кого не получается.
Одной из причин может быть недавняя поездка уже бывшего заместителя генпрокурора Алексея Симоненко в отпуск на "Мерседесе" владельца ЛТФ Григория Козловского в сопровождении охранника последнего.
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