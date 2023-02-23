Продукция Винниковской фабрики остается лидером нелегального рынка табачных изделий, – СМИ

Для прекращения работы схем с продажей предназначенных для Duty Free сигарет без уплаты налогов необходима политическая воля государственной власти и активные усилия правоохранителей. В их отсутствие объем убытков от теневого рынка достигает 20 млрд грн в год, которые бюджет недополучает для финансирования армии в разгар войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости".

нелегальное производство сигарет

Издание приводит последние данные аналитической платформы Kantar об объемах теневого рынка сигарет, который составляет почти 20% всех продаж. Основная схема – сигареты с маркировкой Duty Free, предназначенные для беспошлинной торговли. По их данным, у 64% обнаруженной нелегальной продукции Duty Free отмечено, что ее производителем является Винниковская табачная фабрика (Львовская область, владелец – Григорий Козловский).

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По мнению экспертов, если бы государство хотело прикрыть эти схемы, то сделало бы это давно. Для этого не требуется дополнительных законодательных изменений.

"Следственные органы в рамках уголовного производства имеют весь необходимый инструментарий для того, чтобы отследить нелегальный продукт от точки розничной торговли к предприятию производителя", — говорит гендиректор ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.

"На законодательном уровне все необходимые законы об ответственности существуют, вопрос к тому же Бюро экономической безопасности, которое сейчас по факту не работает должным образом. То есть все, что сейчас происходит — полный провал работы БЭБ. Насколько они в этом или заинтересованы, или не заинтересованы, я сейчас сказать не могу. Но то, что в этом направлении результаты плохие, это однозначно", – говорит руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

По словам координатора экспертной группы Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, тему "Винников" поднимают на мероприятиях с участием ГНС, главы налогового комитета, таможенной службы. "Представители налоговой службы рассказали, что уже неоднократно наведывались в эту фабрику, обнаружили определенные нарушения, написали предписания и в последние месяцы эта фабрика начала демонстрировать бурный рост уплаты налогов. Поэтому они дали им испытательный срок и сказали, что ждут от них белой, нормальной работы", – говорит он. Однако прекратить незаконную деятельность ЛТФ почему-то ни у кого не получается.

Одной из причин может быть недавняя поездка уже бывшего заместителя генпрокурора Алексея Симоненко в отпуск на "Мерседесе" владельца ЛТФ Григория Козловского в сопровождении охранника последнего.

"Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать, чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика", почетный президент ФК "Рух" и владелец любимой с начала полномасштабного вторжения России среди нашей элиты гостиницы во Львовской области Emily Resort, которая гостеприимно, а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц", – сообщил журналист УП Михаил Ткач.

"Продукция "Винниковской фабрики" остается лидером нелегального рынка табачных изделий. И, похоже, для изменения ситуации нужна большая политическая воля не только на уровне руководства правоохранительных органов, но и на уровне руководства государства. Работа этой и подобных схем уже давно перешла из сферы экономической преступности на уровень угрозы национальной безопасности", — говорится в материале.

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