Продолжит ли Украина транзит газа из РФ: о чем говорят заявления Киева и Брюсселя

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна готова к продлению транзита российского газа (срок контракта истекает в конце этого года) при соответствующей инициативе из ЕС. При этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон уверяет, что Еврокомиссия не планирует участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа в страны Европы через украинскую ГТС. О чем говорят эти заявления? Какой может быть судьба российского газового транзита в Европу через украинскую ГТС? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Транзит российского газа. Фото из открытых источников
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев поясняет, что, если исходить из Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, наше государство должно обеспечивать транзит энергоносителей через свою территорию. И прописано это именно как обязательство.
Впрочем, уточняет он, инициатива должна исходить именно от ЕС – и именно с упором на выполнение Украиной своих обязательств, прописанных в Соглашении об ассоциации.
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:
Точка продажи газа будет тогда на границе Украины и России, отмечает эксперт.
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