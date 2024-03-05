Продолжит ли Украина транзит газа из РФ: о чем говорят заявления Киева и Брюсселя

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна готова к продлению транзита российского газа (срок контракта истекает в конце этого года) при соответствующей инициативе из ЕС. При этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон уверяет, что Еврокомиссия не планирует участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа в страны Европы через украинскую ГТС. О чем говорят эти заявления? Какой может быть судьба российского газового транзита в Европу через украинскую ГТС? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Транзит российского газа. Фото из открытых источников

Инициатива о дальнейшем транзите российского газа должна исходить именно от ЕС

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев поясняет, что, если исходить из Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, наше государство должно обеспечивать транзит энергоносителей через свою территорию. И прописано это именно как обязательство.

"Учитывая это, если ЕС официально обратится к Украине с просьбой гарантировать транзит российского газа по своей территории после 1 января 2025 года, то мы можем согласиться на это. Власть в таком случае дает определенные указания руководству Нафтогаза, оператору газотранспортной системы Украины, чтоб они предприняли соответствующие действия", – отмечает эксперт.

Впрочем, уточняет он, инициатива должна исходить именно от ЕС – и именно с упором на выполнение Украиной своих обязательств, прописанных в Соглашении об ассоциации.

"Мне сложно представить, что кто-то из европейских чиновников (даже венгерских) поехал в Москву для подписания соглашения с Газпромом о продолжении транзита, – признался Геннадий Рябцев. – Так что заявление нашего премьера отвечает действительности. У нас есть определенные обязательства, мы готовы их выполнять. Но при условии, что соответствующие контракты будут заключать европейские резиденты, европейские операторы, а не группа Нафтогаз".

Точка продажи газа будет на границе Украины и России

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:

"Скорее всего, переговоры будут не между Еврокомиссией, Газпромом и Нафтогазом, а, например, между австрийскими компаниями и Газпромом, австрийскими компаниями и Нафтогазом".

Точка продажи газа будет тогда на границе Украины и России, отмечает эксперт.

"Ну, а договор на транзит будет, к примеру, от границы РФ до границы Словакии", – считает Денис Саква.

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