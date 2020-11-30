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Продолжение "Черной пятницы": почему украинцам важно знать о "Киберпонедельнике"

"Киберпонедельник" - день больших скидок в онлайн-магазинах

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Практически все знают о "Черной пятнице", но почти никто не знаком с "Киберпонедельником". Что это за день и почему о нем следует знать, давайте разберемся.

Продолжение "Черной пятницы": почему украинцам важно знать о "Киберпонедельнике"

Почему украинцам важно знать о "Киберпонедельнике". Фото: 24 канал

"Киберпонедельник" — это продолжение "Черной пятницы", только в онлайн режиме. Продавцы виртуальных магазинов практикуют такую традицию уже 15 лет.

Сейчас в период пандемии этот день актуальнее за "Черную пятницу", ведь большинство покупок осуществляется гражданами именно по интернету.

Чтобы получить пользу от "Киберпонедельника", нужно заранее составить список необходимых вещей и указать их привычные цены. Ведь, если вы будете видеть множество предложений, то можете приобрести то, что вам совсем не нужно.

Сразу определите, сколько денег вы можете потратить. Чтобы не возникло проблем с расчетом, проверьте есть ли средства на электронном кошельке или карте.

При покупке обращайте внимание на отзывы. Ведь за большими скидками может скрываться некачественный товар.

На этот раз как продавцы, так и покупатели ожидают грандиозных скидок. Торговые площадки еще прошлую неделю объявили об акциях и скидках в своих интернет-магазинах.

Среди товаров, которые в этот день покупают люди, больше гаджетов, бытовой техники, одежды, обуви, игрушек, средств по уходу за собой.

Напомним, что большинство украинцев недовольны тем, как проходит "Черная пятница" в нашей стране. По их словам, продавцы предлагают слишком маленькие скидки. Также по сниженной цене товар можно не успеть купить, потому, что он заканчивается слишком быстро.

Сайт "Комментарии" рассказывает, почему "Черная пятница" называется именно так.




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Источник: https://www.unian.ua/lite/holidays/kiberponedilok-2020-ukrajina-shcho-ce-11235632.html
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