Продолжат ли США военную помощь Украине: у Зеленского дали ответ

Поставки военной помощи Украине от США будут продолжаться, для этого происходят переговоры на уровне правительственных делегаций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "FreeДом" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Надо понимать, что поставки будут, и президент Украины говорит, что консультации на уровне правительственных делегаций продолжатся. Американцы располагают уникальными видами оружия, необходимыми для противодействия баллистике, и США это понимают", — заявил чиновник.

По его словам, не нужно воспринимать всерьез спекулятивные разговоры о приостановке или полной остановке помощи, которые идут в США. Они являются отражением внутриполитической борьбы в самих США, и к этому нужно относиться спокойно, тем более, что европейские партнеры держат на контроле эту тему. Они крайне заинтересованы в продолжении поставок помощи и сразу активно вмешиваются в ситуацию.

Советник главы ОП говорит, что на складах США есть большое количество ракет и противоракет, кроме того, продолжается производство в США, и это говорит о том, что никакого истощения арсеналов в Штатах нет.

"Они занимаются планированием, исходя из тех военных кампаний, в которых они присутствуют, из тех объемов производства, которые они могут донарастить или сократить. Я думаю, что их планирование на высоком уровне, они понимают, какое количество ракет и противоракет в каких конфликтах можно использовать без угроз истощения складов", — подчеркнул Подоляк.

Что касается поставок Украине, Михаил Подоляк считает, что это вопрос репутационных целей, которые перед собой ставят США.

Советник главы ОП убежден, что США в принципе не могут пойти на такое тяжелое репутационное пятно исторического плана, ведь любое приостановление помощи стране, которая ведет оборону, будет вести только к увеличению количества убийств.

Читайте также на портале "Комментарии" — что изменится в войне после разговора Трампа с Путиным: у Зеленского сделали заявление.