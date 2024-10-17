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Продают имущество и бегут: в ВР сказали, сколько детей вывезли из Украины перед учебным годом

Власти обеспокоены тем, что из Украины массово вывозят за границу детей

сегодня, 10:43
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Ткачик Олеся

Перед началом нового учебного года из Украины уехали около 300 тысяч детей, сообщила народная депутат Нина Южанина во время эфира Вечір.LIVE.

Продают имущество и бегут: в ВР сказали, сколько детей вывезли из Украины перед учебным годом

Школьники

Парламентарий отметила, что такое значительное количество детей, вывезенных из Украины, вызывает серьезную обеспокоенность у властей. Южанина предположила, что такая ситуация может являться следствием отсутствия четких сигналов от правительства относительно дальнейших планов на осень и зиму, а также военных перспектив страны.

Депутат подчеркнула, что многие украинцы продают свое имущество и переезжают за границу, преимущественно в Польшу.

"Это значит, люди... не слышат от власти, какой план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают квартиру, имущество и уезжают. Ближе всего — это Польша" , – прокомментировала ситуацию Южанина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр образования Оксен Лисовый в Верховной Раде подтвердил информацию о том, что из Украины массово вывозят школьников. По его словам, речь в основном идет о ребятах, которые учатся в 10 и 11 классах. Министр отметил, что ситуация, действительно, тревожна. Впрочем, он добавил, что министерство применяет разные способы, чтобы побудить их остаться в Украине. По мнению Лисового, чтобы удержать выпускников в Украине, министерство должно им предложить качественное среднее и высшее образование. По его мнению, именно это побуждает остаться школьников в Украине. Также он добавил, что западное высшее образование несколько мифологизировано.

"Комментарии" рассказывали , что парней из Украины вывозят, поскольку боятся, что их могут со временем отправить на войну. Особенно такой страх усилится после информации о том, что Штаты давят на Зеленского, чтобы он снизил возраст мобилизации до 18 лет.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_ntt0UaN8-g
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