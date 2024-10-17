Продают имущество и бегут: в ВР сказали, сколько детей вывезли из Украины перед учебным годом

Перед началом нового учебного года из Украины уехали около 300 тысяч детей, сообщила народная депутат Нина Южанина во время эфира Вечір.LIVE.

Школьники

Парламентарий отметила, что такое значительное количество детей, вывезенных из Украины, вызывает серьезную обеспокоенность у властей. Южанина предположила, что такая ситуация может являться следствием отсутствия четких сигналов от правительства относительно дальнейших планов на осень и зиму, а также военных перспектив страны.

Депутат подчеркнула, что многие украинцы продают свое имущество и переезжают за границу, преимущественно в Польшу.

"Это значит, люди... не слышат от власти, какой план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают квартиру, имущество и уезжают. Ближе всего — это Польша" , – прокомментировала ситуацию Южанина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр образования Оксен Лисовый в Верховной Раде подтвердил информацию о том, что из Украины массово вывозят школьников. По его словам, речь в основном идет о ребятах, которые учатся в 10 и 11 классах. Министр отметил, что ситуация, действительно, тревожна. Впрочем, он добавил, что министерство применяет разные способы, чтобы побудить их остаться в Украине. По мнению Лисового, чтобы удержать выпускников в Украине, министерство должно им предложить качественное среднее и высшее образование. По его мнению, именно это побуждает остаться школьников в Украине. Также он добавил, что западное высшее образование несколько мифологизировано.

"Комментарии" рассказывали , что парней из Украины вывозят, поскольку боятся, что их могут со временем отправить на войну. Особенно такой страх усилится после информации о том, что Штаты давят на Зеленского, чтобы он снизил возраст мобилизации до 18 лет.



