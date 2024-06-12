Продавать нефть станет невозможно: какую лазейку Москвы ЕС собрался перекрыть окончательно

Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтеперевалочного гиганта ПАО "Совкомфлот". Отмечается, что это решение позволит еще больше ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Нефтяные танкеры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что "Совкомфлот" был одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений. Компания также предоставляет услуги по разведке и добыче на шельфе и морским перевозкам сжиженного природного газа.

В ответ на войну России в Украине страны "Большой семерки" ввели ограничение на экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов, чтобы ограничить доступ страны к западным услугам по транспортировке и страхованию. Москва приспособилась к ограничениям, включая запрет ЕС на импорт российской нефти, используя огромный теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

Отмечается, что предложение Европы последовало за решением США ввести санкции против "Совкомфлота" и 14 танкеров, связанных с этой компанией, в попытке сократить продажи нефти. Для утверждения возможных санкций ЕС требуется поддержка всех стран-членов, и до этого времени план может измениться.

Европейский Союз также предлагает ввести санкции против 13 судов, участвующих в перевозке товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, а также в транспортировке нефти и нефтепродуктов или способствующих расширению российского энергетического сектора.

Также издание "Комментарии" сообщало – флоту нефтяных танкеров РФ теперь санкции не страшны: как Кремль нашел лазейку.



