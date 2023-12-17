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Продается ли "Труха": олигарх предлагал 5 млн долларов за известный телеграмм-канал

Владелец "Труха" Максим Лавриненко рассказал о попытке купить его телеграмм-канал за 5 млн долларов.

сегодня, 14:11
Автор:
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Slava Kot
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Максим Лавриненко рассказал, как украинский олигарх предлагал ему продать телеграмм-канал "Труха" за 5 млн. долларов. Кроме того, Лавриненко объяснил, куда уходит большинство средств от деятельности "Трухи".

Продается ли "Труха": олигарх предлагал 5 млн долларов за известный телеграмм-канал

Владелец телеграмм-канала "Труха" Максим Лавриненко. Скриншот из интервью

Максим Лавриненко дал интервью Анатолию Анатоличу в проекте "Зе Интервьюер". Один из вопросов касался информации о возможной продаже телеграмм-канала "Труха" за 5 млн долларов. Лавриненко подтвердил эту информацию, однако объяснил, что не согласился с предложением олигарха.


"Сначала появлялись представители человека… Мы не встречались, это было в переписке или по телефону. Я не могу сказать, кто это был, но это очень известный олигарх. Условия были следующие: 5 млн и сохраняется команда", — сказал Максим Лавриненко.

Лавриненко рассказал, что в итоге отказал олигарху и "после этого начался хейт" в сторону телеграмм-канала "Труха" и разные заказные публикации против них.

Анатолий Анатолич поинтересовался, куда уходят деньги от "Трухи" и является ли Максим Лавриненко миллионером.

"Нет. Все на развитие идет, на помощь ВСУ. Если у меня 5-10 тыс. долларов будет лежать, я буду думать, куда их направить: либо в развитие, либо в помощь", — объяснил владелец телеграмм-канала "Труха".

Лавриненко рассказал, что часть денежных средств он вкладывает в покупку других телеграмм-каналов для расширения своей сети. На 2024 год планируется выход на 10 стран. В то время как другая идет на помощь как военным, так и на гуманитарные цели.

Также Максим Лавриненко отреагировал на информацию о возможном закрытии телеграмм-каналов в Украине, которую озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я слышал, но я в это не верю, совсем. Сейчас 70% украинцев читают новости в телеграмме", — объясняет Лавриненко и добавляет, что закрытие телеграмм каналов приведет к "взрыву в обществе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как "Труха" вывела Telegram-каналы на другой уровень.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rOrR6uBKDNE&ab_channel=%D0%97%D0%B5%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8E%D0%B5%D1%80
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