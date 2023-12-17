Продается ли "Труха": олигарх предлагал 5 млн долларов за известный телеграмм-канал

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Максим Лавриненко рассказал, как украинский олигарх предлагал ему продать телеграмм-канал "Труха" за 5 млн. долларов. Кроме того, Лавриненко объяснил, куда уходит большинство средств от деятельности "Трухи".
Владелец телеграмм-канала "Труха" Максим Лавриненко. Скриншот из интервью
Максим Лавриненко дал интервью Анатолию Анатоличу в проекте "Зе Интервьюер". Один из вопросов касался информации о возможной продаже телеграмм-канала "Труха" за 5 млн долларов. Лавриненко подтвердил эту информацию, однако объяснил, что не согласился с предложением олигарха.
Лавриненко рассказал, что в итоге отказал олигарху и "после этого начался хейт" в сторону телеграмм-канала "Труха" и разные заказные публикации против них.
Анатолий Анатолич поинтересовался, куда уходят деньги от "Трухи" и является ли Максим Лавриненко миллионером.
Лавриненко рассказал, что часть денежных средств он вкладывает в покупку других телеграмм-каналов для расширения своей сети. На 2024 год планируется выход на 10 стран. В то время как другая идет на помощь как военным, так и на гуманитарные цели.
Также Максим Лавриненко отреагировал на информацию о возможном закрытии телеграмм-каналов в Украине, которую озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как "Труха" вывела Telegram-каналы на другой уровень.
Обсуждения
Новости