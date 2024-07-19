Процесс пошел: когда более млрд долларов от российских активов поступит в фонд для Украины

Международный депозитарий Euroclear уже в июле 2024 года переведет около 1,55 млрд евро (1,69 млрд долларов) в европейский фонд для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Euroclear.

Доллары. Фото: из открытых источников

Согласно итогам первого полугодия текущего года Euroclear получил 3,4 млрд евро (3,7 млрд долларов) в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. В прошлом году эта цифра составляла 4,4 млрд евро (4,79 млрд долларов), а в 2022 — 821 млн евро (893 млн долларов).

В частности, компания выплатит налоги с доходов, которые были получены от российских активов в течение января-июня. Их размер составляет 836 млн евро (910 млн долларов).

Процентный доход международного депозитария за полугодие составил 4 млрд евро (4,35 млрд долларов), в связи с чем чистая прибыль, которая относится к замороженным активам России, за первую половину года составляет 760 млн евро (827 млн долларов).

В начале полномасштабного вторжения российских войск Запад заморозил активы России. Речь идет примерно о 300 миллиардах долларов, хотя точная сумма неизвестна. Украина настаивала на передаче этих средств ей в качестве компенсации, но союзники были обеспокоены юридическими и репутационными рисками.

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"Поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ничем иным, как экспроприацией, потому что все эти доходы, они все-таки являются доходами с наших авуаров и передавать их на другие цели также является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы", — заявил Песков.



