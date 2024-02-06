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Процент чернокожих в странах Европы: сколько в Украине

Несмотря на то, что количество чернокожих в Украине меньше, чем в большинстве стран Европы, они имеют возможность прославлять Украину на международной арене.

сегодня, 17:27
Автор:
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Slava Kot
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Наибольшее количество чернокожих людей среди стран Европейского Союза проживает во Франции – 8,43%. Среди стран Европы в Украине один из самых низких показателей присутствия чернокожих – 0,01%.

Процент чернокожих в странах Европы: сколько в Украине

Процент чернокожих в Европе. Фото из открытых источников

Согласно показателям Евростата за 2020 год лидером с большим отрывом по количеству чернокожих людей в странах Европы стала Франция – 8,43%. На втором месте оказалась Португалия – 4,35%, а тройку лидеров замыкает Великобритания – 3,95%.

Топ 10 стран Европы с наибольшим количеством чернокожих от общего населения страны:

  • — Франция – 8,43%
  • — Португалия – 4,35%
  • — Великобритания – 3,95%
  • — Бельгия – 3,57%
  • — Швеция – 3,09%
  • — Нидерланды – 2,83%
  • — Норвегия – 2,5%
  • — Швейцария – 2,11%
  • — Ирландия – 1,31%
  • — Италия – 1,2%

В Украине проживает около 0,01% чернокожих от общей численности населения. По данным общественной организации "Африканский совет в Украине", занимающейся популяризацией африканской культурой, в Украине проживало около 30 тыс. африканцев. Большинство чернокожих проживают в городах. Иногда чернокожих украинцев называют "афроукраинцами".

Среди известных чернокожих представителей в Украине можно выделить певицу и автор песен Гайтану, представлявшую Украину на конкурсе Евровидения в 2012 году. Кроме того, еще один певец Джеффри Кенни из группы "Tvorchi" также был участником Украины на Евровидении в 2023 году. Также в музыкальной сфере присутствует Мирослав Кувалдин солист группы "The ВЙО".

Кроме музыки, чернокожие украинцы также прославляют Украину в спорте. Например, Жан Беленюк стал чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе в 2020 году, а украинская фехтовальщица Фейби Бежура победила на Европейских играх в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось отношение к полякам, россиянам и американцам.

Также "Комментарии" писали, что в Польше изменилось отношение к украинцам.



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