Призер Олимпийских игр снялся в ролике о COVID-19



















Вакцинация от коронавирусной инфекции – наиболее действенный способ не заболеть или переболеть без осложнений. Это мнение разделяют и известные украинцы, в частности, жители Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

Михаил Романчук - фото: Ровненская ОГА

Так, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, уроженец Ровно — Михаил Романчук — принял участие в видеоролике, где поддержал прививку против коронавируса, отметив, что и сам вакцинировался.

"Спорт – это моя жизнь. Каждый день я тренируюсь, чтобы достойно представлять свою родную страну и родной край. Пандемия остановила все. Мы, спортсмены, вакцинировались от COVID-19, чтобы защитить себя и получать новые победы на международных соревнованиях", – сказал спортсмен.

Кроме того, к украинцам обратился и ректор Национального университета "Острожская академия", Герой Украины Игорь Пасечник:

" COVID-19 внес коррективы и мы вынуждены перейти на онлайн-обучение. Но никакие гаджеты не заменят живое общение. Мы прошли вакцинацию, ведь в Острожской академии мы доверяем науке. И мечтаем увидеть наших студентов в стенах родной альма-матери", — отмечает ректор.

К видео также присоединилась и инстаграм-блогерша из Ровно Ярина Кайзер. Она призвала украинцев доверять науке и вакцинироваться против коронавирусного заболевания.



"Можно сидеть дома, читать сплетни в Интернете и бояться вакцинации. А можно довериться врачам и науке, вакцинироваться от COVID-19 и забыть об ограничениях. Изоляция – не для меня. Я вдохновляюсь от путешествий и движения. Потому мы решили вакцинироваться и забыть об ограничениях".





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