Призер Олимпийских игр снялся в ролике о COVID-19

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Станислав Молчанов
Вакцинация от коронавирусной инфекции – наиболее действенный способ не заболеть или переболеть без осложнений. Это мнение разделяют и известные украинцы, в частности, жители Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.
Михаил Романчук - фото: Ровненская ОГА
Так, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, уроженец Ровно — Михаил Романчук — принял участие в видеоролике, где поддержал прививку против коронавируса, отметив, что и сам вакцинировался.
Кроме того, к украинцам обратился и ректор Национального университета "Острожская академия", Герой Украины Игорь Пасечник:
К видео также присоединилась и инстаграм-блогерша из Ровно Ярина Кайзер. Она призвала украинцев доверять науке и вакцинироваться против коронавирусного заболевания.
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