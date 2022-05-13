Призер чемпионата мира по биатлону пошла защищать Украину

Чемпионка юношеских Олимпийских игр и призер чемпионата мира по биатлону Кристина Дмитренко сменила биатлонную винтовку на настоящее оружие. Об этом сообщают в Министерстве молодежи и спорта.



Кристина — чемпионка юношеских Олимпийских игр и призер чемпионата мира по биатлону. В феврале девушка должна б ы ла принять участие в международных соревнованиях в Италии, но рашисты разрушили ее планы. Несмотря на это, Кристина не растерялись – теперь она – мужественная защитница, которая не оставит никаких шансов врагу.