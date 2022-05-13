Призер чемпионата мира по биатлону пошла защищать Украину

Чемпионка юношеских Олимпийских игр и призер чемпионата мира по биатлону Кристина Дмитренко сменила биатлонную винтовку на настоящее оружие. Об этом сообщают в Министерстве молодежи и спорта.
Кристина — чемпионка юношеских Олимпийских игр и призер чемпионата мира по биатлону. В феврале девушка должна была принять участие в международных соревнованиях в Италии, но рашисты разрушили ее планы. Несмотря на это, Кристина не растерялись – теперь она – мужественная защитница, которая не оставит никаких шансов врагу.
Я никогда в жизни не могла подумать, что все так будет. Никто не мог подумать. Но у меня нет страха перед врагом. Стреляю я умело, поэтому у оккупантов не будет никаких шансов, – говорит девушка, – пусть я временно и сменила свою винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие не было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – я буду стоять до конца ! Победа обязательно будет за нами", — уверена защитница.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что чемпион Всемирных игр по тайскому боксу ушел на фронт. Во время вторжения России на территорию Украины многие известные спортсмены, артисты и музыканты взяли в руки оружие и пополнили ряды ВСУ. Чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Олег Примачев также решил уйти защищать свою страну от российских оккупантов. Кроме того, спортсмен еще и продал свою золотую медаль, чтобы помочь украинской армии и людям, пострадавшим от агрессии россии. Чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Олег Примачев готов ко встрече с российскими оккупантами. У неприятеля просто нет шансов после встречи с такими защитниками.
Кристина Дмитренко пошла защищать Украину (фото из открытых источников)