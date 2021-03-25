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Привитых индийской вакциной уколят второй раз корейской

Санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что вакцина от AstraZeneca, независимо от того, на какой платформе она производится, может быть сочетаемой, как для первой, так и для второй прививки

25 марта 2021, 23:28
Автор:

Ольга Чародий

Украинцы, которые прививались первой дозой Covishield, получат и вторую. Об этом в эфире ТСН сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Привитых индийской вакциной уколят второй раз корейской

Вакцинация (фото из открытого источника)

По словам Ляшко, Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации из Великобритании, Германии, Франции, рекомендовала Минздраву вторую дозу прививки делать не через 4 недели после первой, а через 12 недель.

Медик считает, что за это время Украина сможет получить следующие партии вакцины. Кроме того, в Украину, в рамках инициативы COVAX, в мае прибудет 1,7 миллиона доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca.

Ляшко подчеркнул, что вакцина от AstraZeneca, независимо от того, на какой платформе она производится, может быть сочетаемой, как для первой, так и для второй прививки.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в нашей стране не зафиксировано летальных случаев после вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава подчеркнул, что каждый подобный трагический случай, согласно протоколу, подлежит расследованию. Напомним, в Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту. Медицинским работникам не удалось ее реанимировать.

Сообщалось, что женщина страдала гипертонической болезнью, а накануне трагедии вакцинировалась от COVID-19. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/indiya-ostanavlivaet-eksport-vakciny-covishield-lyashko-obyasnil-chem-budut-privivat-ukraincev-1752043.html
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Обусуждения

Bujhm

25 марта 2021, 23:50

Разве можно верить Ляшко. Одна фамилия сама за себя говорит.

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