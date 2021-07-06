Привез детского хирурга: на что Зинченко потратил призовые деньги с Евро-2020

Стало известно, как полузащитник сборной Александр Зинченко потратит призовые деньги, которые ему выплатят за участие в Евро-2020. Футболист решил профинансировать приезд в Украину известного детского хирурга Клауса Экснера. Такая информация появилась в Instagram сборной.

Александр Зинченко (фото с открытых источников)

В сообщении говорится, что футболист сам оплатил приезд врача во Львов.

"24-летний полузащитник профинансировал из призовых за Евро-2020, приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга", — говорится в сообщении.

Детский хирург Клаус Экснер целую неделю будет оперировать детей с врожденными пороками и после ожоговыми травмами.

Стало известно, что ранее Экснер уже двенадцать раз приезжал в Украину, чтобы проконсультировать украинских врачей, а еще — для проведения сложных операций.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу.

Выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9,25 миллиона евро. 1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2: 1. Еще два миллиона евро добавляются к выплате за выход команды в 1/8 финала. 3,25 миллиона евро национальная сборная заработала за выход в четвертьфинал чемпионата. Таким образом, общая сумма украинской команды составляет 16 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!