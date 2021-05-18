Притула отреагировал на билборды с ним в Харькове

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Ольга Чародий
Бывший кандидат от "Голоса", который участвовал на мэрских выборах в столице, телеведущий Сергей Притула записал видео и рассказал украинцам, что не будет баллотироваться на выборах мэра Харькова. Что информация о его участии в выборах является слухами. Об этом говорится в видеообращении Притулы на Youtube.
Бигборд с Притулой. Фото: t.me/maksnazar
Притула решил записать видео, поскольку в Сети разгоняются фото с его изображением на фоне Харькова. Что он якобы будет одним
из кандидатов на кресло мэра Харькова. Его фотография сделала на фоне колеса обозрения.
По его словам, он не знал, кто придумал и вбросил идею в массы, что он собирается баллотироваться в Харькове и не знает, кто придумал такую шутку с билбордами. Для него такая пиар-компания стала неожиданностью.
Как сообщали ранее Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова подчеркивает, что еще до назначения выборов в Харькове (а их назначили в апреле — на 30 октября текущего года), вскоре после смерти бывшего мэра Геннадия Кернеса, было понятно, что самыми топовыми претендентами на этот пост являются и.о. мэра Харькова – Игорь Терехов, а также бывший мэр – Михаил Добкин. Читайте больше в нашем материале.
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