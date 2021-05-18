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Притула отреагировал на билборды с ним в Харькове

Ранее в городе развесили якобы предвыборные билборды с шоуменом

сегодня, 01:00
Автор:

Ольга Чародий








Бывший кандидат от "Голоса", который участвовал на мэрских выборах в столице, телеведущий Сергей Притула записал видео и рассказал украинцам, что не будет баллотироваться на выборах мэра Харькова. Что информация о его участии в выборах является слухами. Об этом говорится в видеообращении Притулы на Youtube.

Притула отреагировал на билборды с ним в Харькове

Бигборд с Притулой. Фото: t.me/maksnazar

Притула решил  записать видео, поскольку в Сети  разгоняются фото с  его  изображением на фоне Харькова. Что  он якобы  будет одним из кандидатов на кресло мэра Харькова. Его фотография сделала на фоне колеса обозрения. 

"В последнее время страной распространяются слухи о том, что я буду баллотироваться на пост харьковского городского головы. И вот настало время сказать честно и откровенно. Я — нет! Я не буду кандидатом на должность харьковского городского головы, я даже не собирался. Я убежден, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове. Я, Сергей Притула, живу в Киеве, и у меня совсем другие планы", -  сказал он.

По его словам, он не знал, кто придумал и вбросил идею в массы, что он собирается баллотироваться в Харькове и не знает, кто придумал  такую  шутку с билбордами. Для него  такая пиар-компания стала  неожиданностью. 

 

Как сообщали ранее Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова подчеркивает, что еще до назначения выборов в Харькове (а их назначили в апреле — на 30 октября текущего года), вскоре после смерти бывшего мэра Геннадия Кернеса, было понятно, что самыми топовыми претендентами на этот пост являются и.о. мэра Харькова – Игорь Терехов, а также бывший мэр – Михаил Добкин. Читайте больше в нашем материале. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vy6OgLzWXxQ&fbclid=IwAR3DTWwn0evlYuwswfgkwbVF91uHVL_F8brBjlBtpLBlINWoRigcUG8F9D4
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