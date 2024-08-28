Приняли участие 8 миллионов украинцев: в Украине завершилась популярная бесплатная программа

В Украине завершилась масштабная программа "Несем свет вместе!", которая касалась обмена ламп накаливания на энергосберегающие альтернативы. Программа инициированной в 2022 году, а стартовавшей в январе 2023 года.



В Украине завершилась программа обмена лампочек. Фото из открытых источников

28 августа 2024 года пресс-служба Министерства экономики сообщила об окончании государственной программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы. Всего в проекте приняли участие 8 млн украинцев, обменявших 40 миллионов старых жаровок на современные светодиодные лампы.

В начале программы бесплатный обмен лапочек осуществлялся в отделениях Укрпочты, а затем к программе присоединились юридические лица, в том числе школы, садики, медицинские учреждения и ОСББ.

По данным Минэкономики, активнее всего обмен осуществляли в Киевской области — 4,2 млн ламп. Также высокие показатели во Львовской области – 3,2 млн. ламп, Днепропетровской – 3,1 млн. ламп и Харьковской – 2,3 млн. ламп.

"Энергосбережение для Украины – это сейчас вопрос не только перехода на экологические стандарты ЕС, но и вопрос нашего выживания в условиях постоянных атак со стороны РФ по энергетической инфраструктуре. Сейчас ценен каждый сэкономленный киловатт. Программа "Несем свет вместе" – простой, но важный шаг, который на бытовом уровне украинцам помог сделать Евросоюз, в направлении энергоэффективности", — заявила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

Согласно правилам программы, каждый украинец имел возможность обменять до 5 ламп накаливания на такое же количество LED-ламп непосредственно в отделениях Укрпочты или сделав предварительный заказ в приложении "Дия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда Украина вернется к экспорту электроэнергии.

Также "Комментарии" писали, что в Минэкономики рассказали, сколько еще осталось свободных мест для бронирования от мобилизации.